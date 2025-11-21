Tích cực chuyển đổi số để phục vụ nhân dân tốt hơn

Chuyển đổi số đang tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động hành chính công tại TPHCM và Đồng Nai, từ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tích hợp dữ liệu, đến vận hành các trung tâm hành chính theo mô hình hiện đại.