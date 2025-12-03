Ngày 3/12, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức diễn đàn chuyển đổi số ngành Công Thương 2025 chủ đề “Chuyển đổi kép: Số hóa chuỗi cung ứng - Xanh hóa tăng trưởng”.

Diễn đàn mở ra cơ hội để các nhà quản lý, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi về định hướng chiến lược của ngành Công Thương trong giai đoạn chuyển đổi kép, từ đó tạo động lực mạnh mẽ cho hành trình chuyển đổi số - chuyển đổi xanh của ngành, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu khai mạc diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương 2025.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Chính phủ đã xác định năm 2025 là năm tăng tốc triển khai “Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gia”, với quan điểm nhất quán coi chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chỉ rõ ngành Công Thương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột Chính phủ số, kinh tế số và hạ tầng dữ liệu, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng nhận định: Năm 2025 còn đặt ra yêu cầu ngành phải đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn để tận dụng cơ hội từ “chuyển đổi kép” - chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu và đưa ra đề xuất chính sách, mô hình phát triển hiệu quả, lãnh đạo Bộ Công Thương đã đề nghị các đại biểu dự diễn đàn tập trung vào 3 nhóm nội dung lớn.

Đó là, nhận diện xu hướng và khả năng ứng dụng công nghệ mới trong phát triển Chính phủ số, sản xuất thông minh, năng lượng thông minh và thương mại điện tử; hoàn thiện các giải pháp phát triển thị trường thương mại điện tử xanh - bền vững - an toàn, tăng cường quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới, thúc đẩy liên kết vùng và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương trên nền tảng số; đề xuất các mô hình và giải pháp phát triển kinh tế số ngành Công Thương tại địa phương, nhất là với các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, những lực lượng quan trọng trong chuyển đổi số thị trường.

Thông tin cụ thể về chuyển đổi số của ngành, ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nhấn mạnh: Chuyển đổi số đã được xác định là nhiệm vụ chiến lược, tiên quyết gắn chặt với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, đồng thời cũng là động lực quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu toàn diện ngành Công Thương đến năm 2030.

Ngành Công Thương đã đạt nhiều kết quả trong triển khai Chính phủ số, thể hiện qua 224 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 95,52%...

Theo ông Hoàng Ninh, thời gian qua, ngành Công Thương đã đạt nhiều kết quả trong triển khai Chính phủ số, thể hiện qua 224 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 95,52%; hơn 691.000 bộ hồ sơ trao đổi qua Cơ chế một cửa ASEAN trong năm 2024 và hơn 52.500 doanh nghiệp được phục vụ qua hệ thống. Đặc biệt, Bộ Công Thương dẫn đầu về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với dịch vụ công trực tuyến.

“Những kết quả trên không chỉ phản ánh cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm mà còn tạo lập nền tảng dữ liệu quan trọng cho quá trình chuyển đổi số toàn ngành”, ông Hoàng Ninh nhận xét, đồng thời cho biết thêm rằng: 3 trụ cột Chính phủ số - Kinh tế số - Xã hội số sẽ được ngành Công Thương tiếp tục triển khai nhất quán nhằm bảo đảm hiệu quả thực thi và mở rộng tác động của chuyển đổi số.

Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng cho hay, năm 2026 sẽ là thời điểm ngành Công Thương tập trung tạo lập một số đột phá chiến lược, bao gồm chuẩn hóa dữ liệu thương mại điện tử quốc gia, mở rộng mô hình nhà máy thông minh thế hệ 3.0, 4.0 và triển khai đại trà việc đo đếm, quản lý năng lượng thông minh.

Khẳng định quan điểm bảo đảm an ninh mạng là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, bà Nguyễn Như Quỳnh, Giám đốc vận hành tổ chức Chống lừa đảo phân tích: Khi ngành Công Thương đẩy mạnh số hóa ở quy mô toàn diện, nguy cơ tấn công mạng cũng gia tăng tương ứng.

Hơn thế, trong bối cảnh AI phát triển nhanh, xuất hiện các hình thức tấn công mới như phishing tự động, deepfake thời gian thực, rủi ro mất an toàn thông tin càng trở nên nghiêm trọng hơn và trực tiếp nhắm vào con người – “mắt xích” dễ tổn thương nhất trong hệ thống.

“Để ứng phó, các tổ chức, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống phòng vệ chủ động, áp dụng mô hình phòng thủ đa tầng gồm hạ tầng, dữ liệu và con người; ứng dụng AI trong an ninh mạng để giám sát, cảnh báo sớm bất thường; đồng thời tăng cường hợp tác công – tư để chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm. Việc nâng cao năng lực con người qua đào tạo định kỳ, mô phỏng thực tiễn và xây dựng văn hóa “an toàn trước – chuyển đổi sau” được xem là chìa khóa để các đơn vị có thể chuyển đổi số bền vững”, bà Quỳnh khuyến nghị.