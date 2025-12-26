Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất của cơ sở.

Trên những cánh đồng và những nhà màng trồng rau vụ đông, các thành viên của Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp Tam Đường đang cần mẫn thu thập thông tin về tình hình sâu bệnh trên các giống cây hoa màu vụ đông.

Hàng tuần các thành viên sẽ đi theo dõi, kiểm tra quá trình trồng, quá trình phát triển của sâu bệnh cũng như kết quả thu hoạch các loại nông sản, rau màu theo mùa của người nông dân, các hợp tác xã.

Sau khi có thông tin, các thành viên sẽ cập nhật lên hệ thống phần mềm thu thập dữ liệu. Thông tin được chuyển đến Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, thuộc sở Nông nghiêp và môi trường của tỉnh để tổng hợp, thống kê, từ đó đưa ra những dự đoán về tình hình sâu bệnh, tình hình sản lượng, chất lượng của cây trồng nhằm mục đích dự báo về tình hình thị trường nông sản.