Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2025.

Hệ thống camera trên các tuyến đường góp phần đảm bảo trật tự ATGT

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, 6 tháng đầu năm 2025, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và các địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) có sự chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT được tăng cường đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người dân.

Việc khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu từ hệ thống camera hiện có trên các tuyến đường phục vụ tốt cho công tác quản lý giao thông, xử phạt vi phạm trật tự ATGT theo quy định. Cùng với đó, quá trình xử lý các vi phạm theo tinh thần thượng tôn pháp luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tất cả các hành vi vi phạm về trật tự ATGT đều được xử lý nghiêm.

Kết quả, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 67.100 trường hợp vi phạm, phạt tiền nộp Kho bạc hơn 105,85 tỷ đồng, tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với 4.226 trường hợp; tạm giữ hơn 6.100 phương tiện các loại...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhìn nhận, thời gian qua, tình hình trật tự ATGT dù kéo giảm được 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương, nhưng số người chết vẫn tăng 11 người.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường có số người chết nhiều do tai nạn giao thông phải kiểm điểm, xem xét kỹ, phân tích lại các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân do ý thức của người tham gia giao thông, nồng độ cồn... các địa phương phải nhận diện được, đề ra giải pháp để khắc phục.

Để kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương trong thời gian tới, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải quyết liệt hành động, đổi mới cách làm, nói đi đôi với làm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao thông nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và điều hành.

Phòng CSGT cần mở các đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát đối với xe tải, xe khách và phương tiện thuỷ, đặc biệt trong các khung giờ thường xảy ra tai nạn như giữa trưa và ban đêm…

Các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các phương tiện giao thông công nghệ như xe Grab, xe giao hàng (shipper). Với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong quản lý đội xe, nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho lái xe …

Công an tỉnh có trách nhiệm tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt các đội xe, các hãng xe.

Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của người dân; Ban ATGT tỉnh, phối hợp với Phòng CSGT, thực hiện nghiêm việc ứng dụng công nghệ trong quản lý an toàn giao thông; rà soát, xử lý điểm đen và kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe…

