Ngày 5/8, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh nhằm bàn thảo, phân công nhiệm vụ và triển khai các giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2025.

Đẩy mạnh phong trào phổ cập kỹ năng số

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kế hoạch đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời trình bày kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian qua.

Lãnh đạo các cơ quan của Tỉnh ủy cũng báo cáo về tình hình ứng dụng công nghệ trong các cơ quan Đảng và kế hoạch đẩy mạnh phong trào phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng. Ban chỉ đạo đã thông qua quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Mai Đào

Một trong những điểm sáng nổi bật trên địa bàn tỉnh hiện nay về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) tại phường Quy Nhơn Nam. Trung tâm đã trở thành điểm đến khoa học danh giá của Việt Nam và châu Á với gần 200 sự kiện khoa học quốc tế chất lượng cao và hơn 45 trường học chuyên đề, thu hút hơn 12.000 nhà khoa học đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 18 giáo sư đoạt giải Nobel.

Khu vực phía Nam tỉnh - vốn là địa bàn tỉnh Bình Định trước khi sáp nhập - cũng là nơi đi đầu trong triển khai các mô hình mới như Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo; Đề án phát triển Đô thị Khoa học Quy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn 2035.

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin tại đây cũng có những bước tiến rõ nét với sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn như FPT và TMA Solutions tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung - Bình Định, thu hút hơn 1.200 nhân sự. Tỉnh đã bước đầu ứng dụng dữ liệu số trong điều hành, ra quyết định; đồng thời thúc đẩy giao dịch giữa cơ quan nhà nước và người dân thông qua các dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời nhìn nhận rõ các khó khăn và thách thức. Trong đó nổi bật là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; việc triển khai các mô hình điểm trong lĩnh vực giáo dục, y tế, quản lý đất đai còn nhiều vướng mắc. Từ đó, hội nghị đề ra định hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Mai Đào

Đưa Gia Lai vào nhóm dẫn đầu cả nước về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng ghi nhận nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc khảo sát thực tế hạ tầng công nghệ thông tin toàn tỉnh. Ông khẳng định, chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược của tỉnh trong nhiệm kỳ này và cần được triển khai đồng bộ, thực chất, hiệu quả.

Trên cơ sở khảo sát, tỉnh đã thống nhất dành 250 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin cho 135 xã, phường. Sở Khoa học và Công nghệ được giao hướng dẫn các địa phương triển khai mua sắm thiết bị, đảm bảo đúng quy định và tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo rà soát lại toàn bộ công việc, đánh giá kỹ những nội dung còn chậm hoặc gặp vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ.

Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 4 đề án trọng điểm gồm: phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng; đào tạo nhân lực công nghệ cao; đưa giáo dục STEM vào trường học phổ thông; và xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung.

Từ năm 2026, tỉnh sẽ dành tối thiểu 3% chi ngân sách thường xuyên để phục vụ phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với yêu cầu thời đại số.

Nhiều đại biểu tại hội nghị đánh giá cao quyết tâm của tỉnh nhưng cũng chỉ ra những khó khăn như thiếu nhân lực công nghệ, hạ tầng chưa đồng bộ, triển khai mô hình điểm còn chậm trong một số lĩnh vực.

Kết luận hội nghị, Bí thư Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh mục tiêu đưa Gia Lai trở thành địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Ông đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo bám sát kế hoạch, triển khai quyết liệt và đồng bộ để đạt kết quả cao nhất.

Nam Hà - An Nhiên