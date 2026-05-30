Đáp án môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026 tất cả mã đề Chiều 30/5, gần 125.000 thí sinh dư thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 đã hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh. VietNamNet giới thiệu đáp án gợi ý cho đề thi này.

Chia sẻ với VietNamNet, cô Phạm Thu Trà, giáo viên Trường THCS Phan Chu Trinh (Hà Nội) nhận định, đề Tiếng Anh thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 bám sát các nội dung và chủ đề của Chương trình phổ thông 2018, có tính phân loại cao, thậm chí một số câu tương đối khó.

“Đề thi có sự cân bằng giữa ngữ pháp và từ vững. Chủ đề trong đề thi tương đối đa dạng, quen thuộc và phù hợp với lứa tuổi của học sinh. Để đạt được mức điểm trên trung bình không khó, tuy nhiên, nhiều câu trong đề đưa ra các đáp án có độ gây nhiễu cao, do đó nếu học sinh có kiến thức không chắc dễ mắc sai lầm”, cô Trà nói.

Với đề thi này, nữ giáo viên dự đoán phổ điểm sẽ tập trung nhiều ở khoảng 8, khó có ‘mưa’ điểm 9 và 10.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Phạm Hải.

Theo cô Mai Linh, giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Marie Curie, đề thi lớp 10 môn Tiếng Anh của Hà Nội năm 2026 giữ nguyên cấu trúc so với các năm trước nhưng có một vài điều chỉnh tinh tế về độ khó và dạng câu hỏi, phản ánh rõ định hướng của chương trình phổ thông 2018 là tăng cường năng lực giao tiếp, tư duy ngôn ngữ và ứng dụng thực tiễn.

“Đề thi bao quát đầy đủ 4 kỹ năng: Từ vựng – ngữ pháp, đọc hiểu, ngôn ngữ giao tiếp, và viết. Sự thay đổi nổi bật của đề thi là một số câu hỏi có ngữ cảnh thực tế hơn, gần gũi với đời sống học sinh (ví dụ phần viết lại câu hoặc đọc hiểu). Các câu hỏi yêu cầu học sinh có khả năng từ vựng tương đối tốt. Đề thi cũng hướng tới kiểm tra năng lực ngôn ngữ toàn diện, không đơn thuần là học thuộc”, cô Linh nhận xét.

Theo cô Linh, nhìn chung, đề thi năm nay bám sát với chủ đề trong chương trình Tiếng Anh lớp 9. “Phần từ vựng trắc nghiệm và ngữ pháp tương đối quen thuộc với học sinh. Trong phần phát âm có một câu hỏi xuất hiện từ vựng ‘lạ’ như holography, tuy nhiên, nếu nắm vững quy tắc phát âm âm câm ‘h’ thì học sinh hoàn toàn có thể làm được. Phần đọc hiểu được xây dựng sát thực tế với các chủ đề như ‘Đời sống’, ‘Công việc’,…”, cô Linh chia sẻ.

Đánh giá đề có độ phân hóa tốt, cô Linh nhận định học sinh trung bình có thể đạt 5-6 điểm nếu nắm chắc kiến thức cơ bản; học sinh khá có thể đạt 7-8 điểm. Các học sinh giỏi nếu cẩn trọng ở phần đọc hiểu và hoàn thành đoạn văn có thể đạt điểm 9-10.

Xu hướng chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ

Cô Phạm Lan Anh, Tổ trưởng tổ Tiếng Anh THCS Trường PTLC Phenikaa cũng đánh giá, đề Tiếng Anh năm nay có cấu trúc tổng thể gần như được giữ nguyên, giúp học sinh không gặp áp lực về hình thức làm bài.

Nếu năm 2025, các câu hỏi từ vựng – ngữ pháp chủ yếu xuất hiện dưới dạng kiểm tra kiến thức riêng lẻ thì năm nay nhiều câu được đặt trong ngữ cảnh cụ thể hơn, yêu cầu học sinh hiểu nội dung câu thay vì chỉ áp dụng công thức. Điều này cho thấy xu hướng chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ đang ngày càng rõ nét.

Phần ngữ âm và trọng âm tiếp tục gồm 4 câu hỏi như các năm gần đây. Nếu đề năm trước xuất hiện bẫy quen thuộc liên quan đến cách phát âm đuôi “-ed”, thì năm nay trọng tâm chuyển sang hiện tượng âm câm với nhóm từ như honesty, honour và holography. "Đây là dạng câu hỏi không quá khó nhưng có khả năng phân loại học sinh ở mức trung bình – khá", cô Lan Anh nói.

Phần trọng âm tập trung vào các quy tắc phổ biến như từ có đuôi -eer hoặc -tion. Học sinh nắm chắc kiến thức ngữ âm trong chương trình THCS hoàn toàn có thể xử lý tốt phần này. Nhìn chung, độ khó của phần ngữ âm năm nay tương đương năm trước và không tạo ra nhiều biến động về phổ điểm. Bên cạnh đó, từ vựng – ngữ pháp có sự nâng cấp về tư duy. Đây là phần thể hiện rõ nhất sự thay đổi của đề thi năm nay.

Các chuyên đề được kiểm tra vẫn nằm trong chương trình THCS như: Thì động từ, danh động từ và động từ nguyên mẫu, câu điều kiện, so sánh, từ loại, cụm từ thông dụng, chức năng giao tiếp. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi không còn dừng ở mức nhận diện cấu trúc mà yêu cầu học sinh hiểu ngữ nghĩa toàn câu. Chẳng hạn, câu điều kiện được đặt trong ngữ cảnh sử dụng câu mệnh lệnh thay vì dạng thức quen thuộc “If + S + Present Simple, S + will V”. Hay cấu trúc so sánh kép “The more..., the less...” đòi hỏi học sinh phải hiểu mối quan hệ logic giữa hai vế câu chứ không chỉ ghi nhớ công thức. Bên cạnh đó, một số từ vựng như demanding, pursue, achieve, collaborate phản ánh xu hướng tăng cường vốn từ vựng học thuật và kỹ năng sống, phù hợp với định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ.

Cũng theo cô Lan Anh, toàn bộ ngữ liệu trong đề năm nay đều gắn với các chủ đề thiết thực đối với học sinh: Bảo vệ môi trường và giảm rác thải nhựa; Tiết kiệm năng lượng; Quản lý thời gian học tập; Định hướng nghề nghiệp trong thời đại công nghệ; Gìn giữ truyền thống văn hóa. Các chủ đề này vừa phù hợp với lứa tuổi học sinh THCS, vừa góp phần lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, ý thức công dân và định hướng nghề nghiệp. Đặc biệt, bài đọc về tự động hóa và thị trường lao động phản ánh những thay đổi của xã hội hiện đại, giúp đề thi trở nên cập nhật và gần với thực tiễn hơn so với nhiều năm trước. Nếu xét về khả năng phân loại thí sinh, phần đọc hiểu và điền câu vào văn bản là những phần có độ khó cao nhất. Các bài đọc không quá dài nhưng yêu cầu học sinh vận dụng nhiều kỹ năng: Xác định ý chính, Suy luận thông tin, Tìm từ đồng nghĩa – trái nghĩa trong ngữ cảnh, Xác định từ thay thế, Hiểu mối liên kết logic giữa các ý.

Các câu hỏi liên quan đến từ đồng nghĩa, trái nghĩa đòi hỏi học sinh không chỉ biết nghĩa từ mà còn phải hiểu cách sử dụng trong ngữ cảnh cụ thể. Bên cạnh đó, bài đọc điền câu về chủ đề gìn giữ truyền thống trong cuộc sống hiện đại được thiết kế khá hay. Học sinh phải nhận diện được các dấu hiệu liên kết ý, mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, cũng như trình tự phát triển của đoạn văn để lựa chọn đáp án chính xác. So với năm học trước, phần đọc hiểu năm nay có chiều sâu hơn, đòi hỏi khả năng đọc phân tích và tư duy logic tốt hơn. Cô Lan Anh đánh giá, với đề này, phổ điểm tập trung chủ yếu trong khoảng 6,5–7,5 điểm. Số lượng bài thi đạt từ 8 điểm trở lên sẽ giảm nhẹ so với năm trước. Điểm 9+ vẫn xuất hiện nhưng đòi hỏi học sinh phải có khả năng đọc hiểu tốt và hạn chế tối đa sai sót ở các câu vận dụng. Điểm 10 sẽ không nhiều do học sinh dễ mất điểm ở các câu hỏi suy luận, từ vựng ngữ cảnh và bài tập liên kết văn bản.