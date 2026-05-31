Địa phương có số thí sinh thi lớp 10 đông nhất cả nước

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM diễn ra trong ngày 1 và 2/6. Sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn thành phố có 169.602 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó có 151.269 em đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập.

Toàn thành phố bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi lớp 10 thường và 16 điểm thi chuyên. Đúng 9h sáng nay 31/5, thí sinh sẽ làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào các buổi thi chính thức. Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của thành phố đạt hơn 118.000 học sinh.

Nhằm mở rộng cơ hội học tập ở bậc THPT công lập, ngay trước kỳ thi, TPHCM bổ sung 5 trường THPT công lập mới vào hệ thống tuyển sinh.

Bên cạnh đó, có 1.515 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập. Đây là các trường hợp đạt giải quốc gia, quốc tế; học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh khuyết tật và học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Học sinh thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Đề thi tăng tính thực tiễn, chú trọng đánh giá năng lực

Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Ngữ văn và Toán có thời gian làm bài 120 phút, Ngoại ngữ 90 phút.

Đáng chú ý, đề thi năm nay tiếp tục được xây dựng theo định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, giảm kiểm tra ghi nhớ kiến thức, tăng cường đánh giá năng lực vận dụng và giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

Lịch thi lớp 10 TPHCM năm 2026

Với môn Toán, đề thi bám sát chương trình THCS, tập trung vào 3 mạch kiến thức: Số và Đại số; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất. Các câu hỏi được thiết kế theo hướng vận dụng thực tế, đánh giá năng lực tư duy, lập luận, mô hình hóa và giải quyết vấn đề của học sinh.

Ở môn Ngữ văn, đề thi gồm hai phần đọc hiểu và viết, sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Phần viết yêu cầu học sinh viết đoạn văn và bài nghị luận xã hội, qua đó đánh giá khả năng lập luận, tư duy phản biện và trình bày quan điểm cá nhân. Nội dung phần viết được gắn với văn bản đọc hiểu nhằm tăng tính tích hợp và đánh giá năng lực tổng hợp của học sinh.

Đối với môn Tiếng Anh, đề thi tiếp tục chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ trong thực tiễn. Ngoài ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp, đề còn kiểm tra kỹ năng đọc hiểu, viết và giao tiếp. Đáng chú ý, năm nay xuất hiện thêm dạng câu hỏi yêu cầu học sinh viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức ngôn ngữ.

Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tiếng Anh tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên hoặc bài thi tích hợp vào chiều 2/6, thời gian làm bài 150 phút.