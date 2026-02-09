Xem Video:

Chỉ còn chưa đầy 1 ngày nữa là đến Tết ông Công ông Táo, làng nuôi cá chép (ấp Sông Mây, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai) được xem là “thủ phủ” cá chép ở miền Nam bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm.

Những ngày này, khắp ấp Sông Mây liên tục vang lên tiếng máy bơm nước, tiếng người gọi nhau kéo lưới, cân cá, đóng bao. Không khí tất bật khi người dân bước vào mùa thu hoạch lớn nhất trong năm, cũng là mùa “đếm tiền” sau nhiều tháng chăm sóc.

Theo người dân địa phương, nghề nuôi cá chép ở Sông Mây đã hình thành từ hàng chục năm trước. Ban đầu chỉ vài hộ nuôi nhỏ lẻ, đến nay cả ấp có hàng chục hộ gắn bó với nghề, tổng diện tích ao nuôi lên đến hàng chục héc ta. Cá chép nơi đây được nuôi chuyên phục vụ thị trường ngày ông Công ông Táo nên phải canh thời điểm rất kỹ để cá đạt kích cỡ đẹp, khỏe mạnh.

Ông Trương Văn Đậu (ngụ ấp Sông Mây) cho biết, gia đình ông có ao nuôi cá chép khoảng 1.000m2. Bốn tháng trước, ông bắt đầu thả giống, theo dõi mực nước, nguồn thức ăn và phòng bệnh để cá phát triển đồng đều.

“Nuôi cá chép bán Tết quan trọng nhất là canh thời gian. Chỉ cần lệch vài ngày là cá quá cỡ hoặc chưa đạt, giá sẽ giảm ngay”, ông Đậu chia sẻ.

So với các loại cá thương phẩm khác, nuôi cá chép phục vụ dịp Tết đòi hỏi người nuôi phải tính toán kỹ lưỡng hơn về thời gian. Từ khâu chọn giống, thả nuôi đến lúc thu hoạch đều phải “canh từng ngày”.

Ông Trần Văn Sự, người có hơn 15 năm gắn bó với nghề nuôi cá ở ấp Sông Mây, vừa tất bật kéo lưới vừa cho biết, cá chép đỏ phục vụ ngày ông Công ông Táo phải khỏe, màu sắc đẹp, trọng lượng vừa phải để thuận tiện cho việc phóng sinh.

“Nếu nguồn nước thay đổi đột ngột, cá có thể chậm lớn hoặc phát sinh bệnh, ảnh hưởng đến sản lượng và giá bán. Vì vậy, cá phải được chăm sóc kỹ ngay từ đầu, hạn chế sử dụng thuốc để đảm bảo cá sống khỏe khi thả ra sông hồ”, ông Sự nói.

Theo các hộ dân, những ngày cao điểm này, thương lái từ TPHCM và các vùng lân cận liên tục về tận ao thu mua. Nhiều mối đã chủ động đặt hàng từ sớm, thậm chí ký thỏa thuận trước khi người dân xuống cá nhằm giữ nguồn phục vụ thị trường Tết.

Giá cá chép đỏ năm nay dao động từ 60.000 đến 80.000 đồng/kg, tùy kích cỡ. Sau khi trừ chi phí, mỗi vụ Tết, nhiều hộ có thể thu lãi từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Trong thời gian chờ vận chuyển lên xe tải, máy phát điện vận hành liên tục để sục oxy vào các bể chứa, bảo đảm cá giữ được chất lượng khi giao đến tay các tiểu thương. Nhờ nghề nuôi cá lâu đời, “thủ phủ” cá chép miền Nam luôn được thương lái ưu tiên lựa chọn mỗi dịp Tết.

Anh Tuân (một thương lái chợ đầu mối Thủ Đức, TPHCM) cho biết, từ 4-5 tháng trước anh đã liên hệ các hộ dân để đặt nuôi cá phục vụ ngày ông Công ông Táo.

“Mỗi năm tôi đặt khoảng 3 tấn cá, chủ yếu là loại kích cỡ trung bình, khoảng 20 con/kg để phân phối cho các tiểu thương và cửa hàng dịp Tết”, anh Tuân nói.