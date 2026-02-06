Cúng ông Công ông Táo là một phong tục truyền thống quan trọng trong văn hóa Việt Nam, diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm. Tục lệ này thể hiện lòng biết ơn của các gia đình với những vị thần cai quản bếp núc và gia đạo, mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho gia đình suốt một năm qua.

Theo quan niệm dân gian, vào ngày này, ông Công, ông Táo sẽ lên chầu trời để báo cáo Ngọc Hoàng về những việc tốt xấu trong gia đình. Lễ cúng thường bao gồm mâm cơm truyền thống, cá chép, vàng mã và các lễ vật khác, tượng trưng cho sự thành kính và hy vọng năm mới an lành, may mắn.

Sau khi chuẩn bị xong mâm cúng, gia chủ sẽ thắp hương, đọc văn khấn tiễn ông Công ông Táo về trời.

Xem nhanh: Bài cúng ông Công ông Táo theo Văn khấn cổ truyền (Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin)

Bài cúng nôm ông Công ông Táo (Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin)

Văn khấn ông Công ông Táo theo GS Lương Ngọc Huỳnh Bài cúng ông Công ông Táo theo Văn khấn cổ truyền (Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin) Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân. Tín chủ (chúng) con là: ... Ngụ tại: ... Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương, tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật. Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Ảnh: Thạch Thảo Ngoài bài cúng theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam, gia chủ có thể tham khảo thêm 2 bài cúng được nhiều người tin dùng dưới đây. Bài cúng nôm ông Công ông Táo (Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin) Hôm nay là ngày… tháng… năm... Tên tôi (hoặc con là) …, cùng toàn gia ở … Kính lạy đức Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần quân. (Có thể khấn thêm: Thổ địa Long mạch Tôn thần; Ngũ phương, Ngũ thổ Phúc Đức chính thần) Hằng năm gặp tiết hết năm, tháng vừa cuối Chạp. Gia đình sửa lễ bạc dâng lên, cảm tạ phúc dày nhờ thần phù hộ. Kính mong thần tâu bẩm giúp cho: Bếp trong nếp sống rất hòa, ngoài mặt dám rằng cũng đẹp. Cảm thông xin tấu thực thà. Cầu mong giúp đỡ lợi lạc. Người người no ấm, cả nhà thêm tiếng tốt lẫy lừng. Việc việc thành công, một cửa ngút khí lành man mác. Muôn trông ơn đức vô cùng. Cẩn cáo (vái 4 vái) Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) Văn khấn ông Công ông Táo theo GS Lương Ngọc Huỳnh Kính lạy Thượng đế. Kính lạy Ngũ Đế, Đông phương Thanh đế, Nam phương Xích đế, Tây phương Bạch đế, Bắc phương Hắc đế, Trung ương Hoàng đế. Kính lạy các vị đại tiên. Kính lạy Thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng, Trung đàm thần tướng thiên thiên binh, Hạ đàm thần tướng thiên thiên mã. Kính lạy Sơn thần, Long thần, Thổ địa, Thổ công Táo quân, Thổ kỳ, Thần tài hạ đàn chứng giám. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp năm... là ngày thần Táo quân về trời tấu sớ. Tín chủ con tên là... sinh ngày... tháng... năm... nguyên quán... địa chỉ thường trú... Với tấm lòng thành kính, con xin sửa soạn lễ vật, cùng sơn hào hải vị, tiền vàng, nhang đăng thỉnh cầu kính mời Thượng đế, Ngũ đế, các vị Đại tiên, các vị Thần tướng, Thiên tướng, Thiên binh, Thiên mã, cùng chư vị thần tiên trên trời dưới đất, chứng giám cho con được làm lễ tiễn thần Thổ công Táo quân về trời tấu sớ lên Ngọc Hoàng Đại đế. Kính lạy Sơn thần, Long thần, Thổ thần Thổ địa, Thổ công Táo quân, Thổ kỳ hạ đàn chứng lễ. Trong năm qua nhờ ân phúc của Thượng đế, Ngũ đế, các vị Đại tiên và các Ngài mà chúng con được mạnh khỏe, hạnh phúc, vận khí hanh thông, mọi việc đều như ý. Nay con làm lễ với tấm lòng thành kính biết ơn và xin được tiễn chư Ngài về trời, tấu xin Thượng đế, Ngũ đế, cùng chư vị Thần tiên, toàn gia quyến chúng con xin vô cùng cảm tạ ân đức của Thượng đế cùng chư Ngài đã che chở cho chúng con trong suốt năm qua. Nay kính mong thần Táo quân gợi ý lên Tam Thanh Ngọc Hoàng Đại đế cầu xin Thượng đế khai ân minh xét để sang năm mới Bính Ngọ 2026, đất nước con được thái bình, quê hương con được giàu đẹp, gia tộc và gia đình con luôn được mạnh khỏe hạnh phúc, an khang thịnh vượng, vận khí hanh thông, vạn sự như ý. Con cầu xin Thượng đế, Ngũ đế các vị Đại tiên, cùng chư Ngài chứng giám cho tấm lòng thành kính của chúng con. Kính chúc Thượng đế, Ngũ đế, các vị Đại tiên cùng chư Ngài thiên thiên tuế. Con xin tỏ lòng biết ơn và xin đa tạ. (Con xin đa tạ, con xin đa tạ, con xin đa tạ!)