Mặc quần áo thiếu lịch sự Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, gia chủ nên thực hiện lễ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp hoặc trước đó, từ 19 tháng Chạp. Khi thực hiện lễ cúng, gia chủ phải mặc trang phục lịch sự. Người cúng nên mặc quần dài, áo kín đáo, sáng màu… Người thực hiện lễ cúng cũng cần phải giữ thân thanh sạch, tâm thái hoan hỉ để tạo ra năng lượng tích cực. Ảnh minh họa: Thu Huong Vu

Cúng tiền âm phủ Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Sinh lưu ý, khi cúng ông Công ông Táo, gia chủ tuyệt đối không đốt tiền âm phủ. Ông Công ông Táo là thần tiên, không phải là vong hồn người âm nên việc đốt tiền âm phủ là sai về ý nghĩa. Việc này còn gây tốn kém tiền của, ảnh hưởng đến môi trường.

Cúng không đúng thời điểm Chuyên gia phong thủy Song Hà lưu ý, gia chủ không nên cúng ông Công ông Táo quá sớm. Gia chủ tuyệt đối tránh cúng vào đúng ngày Rằm tháng Chạp. Gia chủ cũng không nên bao sái bàn thờ, rút tỉa chân nhang trước khi cúng ông Công ông Táo.

Đặt mâm cúng tùy tiện Tùy theo phong tục và quan niệm dân gian từng vùng, các gia đình thường bày biện mâm cúng ông Công ông Táo ở những nơi khác nhau. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, gia chủ chỉ nên đặt mâm cỗ trên ban thờ của gia đình. Đây là nơi kết nối tâm linh giữa hai thế giới âm dương, người trần với tổ tiên, thần linh.

Cầu xin tài lộc, sung túc Nhiều người theo thói quen thường cầu xin ông Công ông Táo cho làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc. Tuy nhiên, việc cầu xin như vậy không đúng với ý nghĩa của lễ cúng Táo quân. Hằng năm, Táo quân lên thiên đình chỉ để trình báo việc lớn nhỏ của hạ giới với Ngọc Hoàng. Thế nên, các gia đình chỉ nên khấn và cầu xin ông Táo báo cáo điều tốt là được.