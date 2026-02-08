Xem Clip:

Những ngày này, thị trường hoa Tết Nguyên đán 2026 bắt đầu nhộn nhịp, trong đó hoa lay ơn là loại hoa quen thuộc trên bàn thờ, phòng khách của mỗi gia đình đang được các nhà vườn tại Đồng Nai “canh từng ngày” để kịp bung nở đúng dịp.

Vùng trồng hoa lay ơn lớn nhất Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Tại xã Xuân Lộc, vùng trồng hoa lay ơn lớn nhất tỉnh Đồng Nai, không khí sản xuất trở nên nhộn nhịp. Trên các cánh đồng hoa, người dân tất bật chăm sóc, điều chỉnh nước tưới, theo dõi sát từng luống hoa để bảo đảm tiến độ sinh trưởng, phục vụ nhu cầu thị trường Tết.

Các nhà vườn cho biết, dù là mặt hàng hoa Tết tiêu thụ đều đặn hằng năm, lay ơn vẫn đối mặt nhiều rủi ro. Thời tiết chỉ cần thay đổi nhẹ hoặc sâu bệnh xuất hiện là hoa có thể nở sớm, nở muộn, gây thiệt hại lớn.

“Đây là loại hoa rất ‘khó tính, muốn bán được giá cao vào đúng dịp Tết, người trồng phải tính toán kỹ từ ngày xuống giống, bón phân, điều tiết nước cho đến phòng trừ sâu bệnh”, một nhà vườn cho biết.

Ông Út chụp với vườn hoa lay ơn sắp thu hoạch cho vụ Tết. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Tòng Văn Út (66 tuổi, dân tộc Chơ ro, ngụ ấp Trung Sơn, xã Xuân Lộc) cho biết, thời gian từ lúc xuống giống đến khi thu hoạch hoa lay ơn khoảng 75 ngày. Do đó, nông dân thường phải gieo trồng từ khoảng ngày 10/10 âm lịch để kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán.

“Thời tiết quyết định rất lớn đến chất lượng và giá bán. Nếu nắng nhiều, hoa sẽ làm bông sớm; mưa kéo dài dễ phát sinh bệnh ở rễ và lá. Nếu phát hiện chậm là coi như mất cả ruộng hoa”, ông Út nói.

Các hộ dân ở đây cho biết, thời điểm thương lái đến đây thu mua hoa lay ơn bắt đầu từ khoảng ngày 23 tháng Chạp và sôi động nhất vào những ngày cận Tết. Các lô hoa nở sớm được thu hoạch bán trước, tuy nhiên giá chỉ ở mức trung bình. Sát Tết, hoa lay ơn thường tăng giá mạnh, dao động gần 100.000 đồng/bó (10 cây), tùy kích cỡ và chất lượng bông.

Người nông dân chỉ các dấu hiệu suy yếu mà hoa lay ơn thường gặp phải. Ảnh: Hoàng Anh

Năm nay, nhiều nhà vườn tại xã Xuân Lộc kỳ vọng hoa lay ơn vừa trúng vụ, vừa được giá khi nhu cầu thị trường Tết duy trì ổn định. Theo các nhà vườn, nếu thời tiết thuận lợi trong những ngày cận Tết, hoa nở đều, bông dài, màu sắc tươi thì giá bán có thể giữ ở mức cao, mang lại nguồn thu nhập để bà con có cái Tết ấm no.

Ông Đinh Văn Tín (xã Xuân Lộc) cho hay, năm nay gia đình ông xuống giống hơn 2 sào hoa lay ơn để phục vụ thị trường Tết. Theo ông Tín, với kinh nghiệm gần 10 năm gắn bó với loại hoa này, vườn lay ơn hiện phát triển đúng tiến độ, khả năng thu hoạch rơi vào thời điểm sát Tết, giai đoạn này giá bán thường cao nhất.

“Thời điểm này chỉ trông chờ thời tiết ổn định. Nếu hoa nở đồng loạt, bông thẳng, màu tươi thì thương lái sẽ mua nhanh và giá cũng dễ chịu hơn”, ông Tín nói.

Hiện xã Xuân Lộc có khoảng 30ha chuyên canh hoa lay ơn cạnh chân núi Chứa Chan. Lượng hoa thu hoạch không chỉ đáp ứng nhu cầu trong tỉnh mà còn được thương lái thu mua, vận chuyển về TPHCM và nhiều địa phương khu vực phía Nam. Vào cao điểm sát Tết, khu vực trồng hoa luôn nhộn nhịp với xe tải ra vào liên tục để đưa hoa đi tiêu thụ.

Các hộ dân phải phun thuốc đảm bảo hoa nở rộ phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ông Phan Cao Lâm, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, người dân địa phương đã gắn bó với cây hoa lay ơn hơn 2 thập kỷ, xem đây là cây trồng chủ lực phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Những năm gần đây, xã từng bước vận động bà con chuyển đổi từ giống hoa truyền thống sang các giống lay ơn lai tạo có nguồn gốc từ Lâm Đồng, giúp nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.

“Địa phương định hướng phát triển vùng trồng hoa lay ơn theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước ổn định đầu ra cho thị trường Tết. Song song đó, xã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay để người dân yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất”, ông Lâm chia sẻ.