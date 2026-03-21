Năm 2026, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm tuyển 490 học sinh lớp 10, tăng 70 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Trong đó, chỉ tiêu các khối chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Tiếng Anh là 70 ở mỗi khối; chuyên Sinh học và Địa lý tuyển 35 chỉ tiêu/khối.

Thí sinh làm bài thi viết 4 môn: Toán (120 phút, hệ số 1), Ngữ văn (120 phút, hệ số 1), tiếng Anh (60 phút, hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2).

Môn chuyên thi trong 150 phút, riêng Hóa học và tiếng Anh 120 phút. Môn Toán được sử dụng cho thí sinh thi vào cả chuyên Toán và chuyên Tin học.

Lịch thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm năm 2026 như sau:

Trường chỉ xét tuyển những thí sinh đáp ứng các điều kiện, dự thi đủ 4 bài, không vi phạm quy chế thi và không có bài thi nào dưới 3,5 điểm.

Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển được tính bằng điểm môn chính vòng 1 (hệ số 1) và điểm môn chuyên (hệ số 2). Các môn còn lại ở vòng 1 chỉ là điều kiện, không tính vào điểm xét tuyển.

Cụ thể:

Thí sinh thi chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý: Dùng điểm Toán vòng 1.

Thí sinh thi chuyên Ngữ văn: Dùng điểm Ngữ văn vòng 1.

Thí sinh thi chuyên tiếng Anh: Dùng điểm tiếng Anh vòng 1.

Nhà trường xét tuyển theo từng lớp chuyên và không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh.

Thí sinh dự thi vào lớp chuyên Tin học có thể đăng ký thi môn chuyên là môn Toán hoặc Tin học.

Lớp chuyên Địa lý tuyển sinh theo 2 phương án:

- Tuyển sinh từ kết quả thi của thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Địa lý.

- Dựa vào kết quả thi vòng 1 các môn chung: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh của thí sinh đã thi vào các lớp chuyên năm 2026 của trường nhưng không trúng tuyển; đạt trên 2 điểm ở cả môn chung và môn chuyên; có hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp 10 chuyên Địa lý.

Thời gian và địa điểm phát hành, nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp chuyên Địa lý, kết quả xét tuyển... sẽ được thông báo trên trang web của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm (http://csp.edu.vn).

Kết quả thi được công bố trước ngày 30/6 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (http://hnue.edu.vn) hoặc Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm (http://csp.edu.vn). Trường không gửi kết quả thi tới từng thí sinh.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, thu học phí dự kiến 3.400.000 đồng mỗi tháng. Phần học phí được miễn giảm theo quy định của Nhà nước, trường sẽ hoàn trả học sinh khi được cấp. Khoản thu học Tiếng Anh với người nước ngoài dự kiến 100.000 đồng/tiết.