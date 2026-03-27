Từ đầu tháng 3, Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu đã mở cổng tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 đợt 1 năm học 2026-2027. Trong đợt này, nhà trường sẽ xét tuyển thẳng và xét tuyển học bạ. Thời hạn nhà trường nhận hồ sơ đến hết ngày 23/4.

Sau thời hạn này, trường tiếp tục nhận hồ sơ đợt 2 theo phương thức xét tuyển thẳng và xét theo điểm thi vào 10.

Từ ngày 16/3, Trường Nguyễn Siêu tuyển 300 học sinh lớp 10, trong đó trường dành 50% chỉ tiêu cho chương trình AS-Alevels, 50% cho chương trình AE.

Trường ưu tiên tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên; xét cấp học bổng cho những em đạt thành tích cao trong quá trình học tập cấp THCS và có các giải thưởng.

Ngoài các yếu tố như nguyện vọng, quá trình học tập, sức khỏe, trắc nghiệm tâm lý, thí sinh phải làm bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (trên máy tính, trên giấy) và tham gia phỏng vấn.

Nếu còn chỉ tiêu, trường sẽ tuyển bổ sung bằng phương thức xét kết quả thi vào lớp 10 trong kỳ thi chung do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, dự kiến vào tháng 7/2026.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy tuyển 675 chỉ tiêu vào các lớp song ngữ, chuyên Toán, chuyên Tiếng Anh và chất lượng cao trong năm học 2026-2027. Trường xét học bạ THCS của học sinh với 5 học kỳ đạt từ loại Khá trở lên và xét tuyển theo điểm thi vào lớp 10. Các trường hợp khác sẽ được bộ phận tuyển sinh phỏng vấn và hướng dẫn.

Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh cũng đã phát hồ sơ đăng ký dự tuyển lớp 10. Năm nay trường tuyển 360 chỉ tiêu cho mỗi cơ sở Tân Triều và Cầu Giấy.

Nhà trường xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập cấp THCS và điểm thi tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT Hà Nội, đồng thời áp dụng tuyển thẳng hoặc xét đặc cách với một số đối tượng theo quy định riêng. Thời gian trường tuyển sinh trực tuyến kéo dài đến tháng 6/2026.

Ngoài ra, nhiều trường khác như Ngôi sao Hoàng Mai, Newton, Lê Quý Đôn… cũng đã mở cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10. Một số trường có thêm hình thức phỏng vấn kết hợp trong xét tuyển, tuyển thẳng học sinh có thành tích đặc biệt, thi học bổng…

Trong khi đó, Trường Marie Curie sẽ mở cổng đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào ngày 4/4. Năm nay, nhà trường tuyển 400 chỉ tiêu tại cơ sở Mỹ Đình, 560 chỉ tiêu tại cơ sở Văn Phú, 600 chỉ tiêu tại cơ sở Việt Hưng. Trường sẽ xét dựa vào điểm kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 20.000 so với năm ngoái. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập là 88.000, tính cả THPT, giáo dục thường xuyên, trường nghề. Như vậy, khoảng 59.000 em sẽ vào các trường tư. Tính riêng nhóm THPT, tỷ lệ đỗ các năm trước chỉ khoảng 64% tổng số học sinh lớp 9.