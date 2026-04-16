Như theo dõi bảng chứng khoán

Ngày 12/4, sau 3 hôm Sở GD-ĐT Hà Nội mở cổng đăng ký thi lớp 10, gia đình chị Hà Mỹ Lương (quận Hoàng Mai cũ) mới bắt đầu mở hệ thống để theo dõi số lượng học sinh đăng ký vào các trường THPT. Tại thời điểm ấy, ngôi trường con gái chị lựa chọn nguyện vọng 1 - cũng là một trường top đầu ở Cầu Giấy - đã có số lượng đăng ký lên tới hơn 1.200, gần gấp đôi chỉ tiêu 765.

“Nhà tôi sau đó quyết định chờ đến gần ngày cuối xem tỷ lệ biến động thế nào mới đăng ký”, chị nói.

Đến tối 15/4, khi chỉ còn 2 ngày để “chốt” nguyện vọng, số lượng đăng ký vào ngôi trường này đã tăng khoảng 2.500, trong đó gần như toàn bộ đều là nguyện vọng 1. Dù áp lực cạnh tranh lớn, cả nhà thống nhất vẫn giữ lựa chọn như ban đầu.

“Con nói đó là ‘tình yêu duy nhất’ từ năm lớp 7 đến giờ nên bố mẹ tôn trọng con. Gia đình cũng tự trấn an rằng nhiều học sinh giỏi có thể đỗ chuyên sẽ không học trường này, nên cả nhà vẫn quyết định đăng ký”, chị Lương chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến chị bất ngờ là tốc độ biến động số lượng đăng ký tăng “chóng mặt”.

“Chỉ trong khoảng 10 phút buổi tối 15/4, số lượng từ 2.500 đã nhảy lên gần 2.700. Cả nhà tôi đều sốc như đang xem bảng giá chứng khoán”, chị nói.

Theo chị, việc hệ thống hiển thị số liệu theo thời gian thực giúp phụ huynh có thêm thông tin để tính toán, lựa chọn, nhưng cũng khiến nhiều người rơi vào trạng thái lo lắng, sốt ruột, liên tục cập nhật và dễ dao động giữa các phương án, dẫn tới tình trạng chạy từ trường nọ sang trường kia.

Gia đình chị Lương cũng phải điều chỉnh nhiều lần ở nguyện vọng 2 và 3. Ban đầu, chị dự định chọn Trường THPT Đỗ Mười (Hoàng Mai) làm nguyện vọng 3 cho con vì gần nhà, cơ sở vật chất mới, điểm chuẩn năm trước cũng không cao. Tuy nhiên, lượng đăng ký tăng nhanh ngoài dự đoán khiến gia đình phải chuyển sang Trường THPT Khương Đình để “giữ an toàn”.

“Các trường mới thu hút rất đông thí sinh. Chẳng hạn, Trường THPT Hoàng Quán Chi (Yên Hòa) năm nay mới đi vào hoạt động, tuyển khoảng 450 chỉ tiêu nhưng hiện có tới hơn 3.500 nguyện vọng đăng ký. Còn chỉ tiêu Trường THPT Đỗ Mười có 675 nhưng số lượng đăng ký đã gần 5.000, tức gấp hơn 7 lần”, chị nhận xét.

Ở nguyện vọng 2, gia đình chị Lương chọn Trường THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân), nhưng cả nhà vẫn băn khoăn vì trường này mới xây lại khang trang, lo lắng cũng sẽ có nhiều học sinh đăng ký.

“Tạm thời con đã đăng ký đủ 3 nguyện vọng, nhưng mẹ vẫn phải theo dõi thêm và chờ đến ngày cuối cùng sẽ ‘chốt lệnh’”, bà mẹ này nói.

Canh nguyện vọng từng giờ

Cùng chung tâm trạng, chị Hoàng Thu Phương (quận Hoàng Mai cũ) cho biết gia đình vẫn chưa thể chốt lựa chọn nguyện vọng lớp 10 dù thời hạn đăng ký sắp kết thúc

Ban đầu, chị định đăng ký cho con nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa. Tuy nhiên, sau khi con nhận kết quả khảo sát lần 4, cả nhà “hốt hoảng” vì kết quả thấp hơn kỳ vọng.

“Thấy điểm thi thử không chắc chắn, trong khi số lượng đăng ký vào trường này đã gấp đôi chỉ tiêu, hai mẹ con phải cân nhắc lại”, chị nói.

Trong ngày 15/4, chị đã chuyển nguyện vọng 1 sang Trường THPT Trần Hưng Đạo, đồng thời hạ thấp nguyện vọng 2 và 3.

“Tỷ lệ chọi năm nay quá khó đoán nên tôi vẫn đang quan sát, chờ gần ngày chốt hồ sơ, khi áng chừng được tỷ lệ chọi mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng”, chị Phương chia sẻ.

Học sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

Trong khi đó, anh Hoàng Chí Công (Nam Từ Liêm) cũng “sốc” khi thấy Trường THPT Đại Mỗ có hơn 6.000 thí sinh đăng ký, trong khi chỉ tiêu chỉ 720. Cứ vài tiếng, anh lại đăng nhập vào hệ thống để xem lượng đăng ký thế nào.

“Đặt nguyện vọng cho con năm nay giống như chơi xổ số vì trường nào cũng đông. Giờ không chỉ cạnh tranh ở nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và 3 mới thực sự 'căng' bởi hầu như những bạn trượt nguyện vọng 1 đều là học sinh khá giỏi”, anh nói.

Gia đình anh Công cũng đang cân nhắc thêm, chờ đến sát “giờ G” mới chốt hồ sơ.

Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên để đến những ngày cuối mới đăng ký vì dễ bị cuốn theo biến động, dẫn đến quyết định thiếu ổn định. Ngoài ra, việc lựa chọn nguyện vọng cần dựa trên năng lực thực của học sinh, không nên chạy theo tâm lý đám đông hay mong muốn chủ quan của người lớn.

Theo TS Đặng Minh Tuấn, giảng viên Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), phụ huynh nên sắp xếp nguyện vọng theo cấu trúc hợp lý: một nguyện vọng có tính phấn đấu, một nguyện vọng phù hợp cao và một nguyện vọng an toàn tương đối.

Ngoài ra, cần cân nhắc điều kiện đi lại, nhịp sinh hoạt và khả năng theo học lâu dài, vì đỗ vào một trường quá xa hoặc quá áp lực chưa chắc đã là lựa chọn tốt.

Cha mẹ cũng cần tôn trọng tiếng nói của con. “Chọn nguyện vọng là câu chuyện của tương lai học tập, nên cần sự đồng hành chứ không áp đặt. Phụ huynh càng bình tĩnh thì con càng dễ đưa ra quyết định đúng”, TS Đặng Minh Tuấn nói.

Phụ huynh băn khoăn có nên chọn trường cách nhà gần 10km để con 'chắc' đỗ lớp 10 Nhiều phụ huynh sẵn sàng cho con học trường top cách nhà gần 10km nếu thi đỗ, thậm chí tính đến chuyện thuê nhà. Trong khi đó, một số gia đình phải chọn trường xa vì lo con khó cạnh tranh ở các trường tốt gần nhà, khi Hà Nội bỏ phân tuyến thi lớp 10.