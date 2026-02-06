Cụ thể, kỳ nghỉ kéo dài từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Trong đó, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày theo quy định của Bộ luật Lao động, gồm một ngày trước Tết và bốn ngày sau Tết; kết hợp với bốn ngày nghỉ hằng tuần, tổng thời gian nghỉ là 9 ngày liên tiếp.

Ảnh minh hoạ: Nguyễn Huế

Đối với người lao động trong khu vực doanh nghiệp, căn cứ điều kiện sản xuất, kinh doanh và lịch nghỉ của khu vực nhà nước, người sử dụng lao động chủ động xây dựng phương án nghỉ Tết phù hợp. Bộ Nội vụ gợi ý một số phương án như nghỉ một ngày cuối năm Ất Tỵ và bốn ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc hai ngày cuối năm và ba ngày đầu năm; hoặc ba ngày cuối năm và hai ngày đầu năm. Doanh nghiệp phải thông báo lịch nghỉ Tết cho người lao động trước ít nhất 30 ngày.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người sử dụng lao động phải bố trí nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Bộ Nội vụ cũng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ tương tự khu vực công và ưu tiên các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo đánh giá của các chuyên gia lao động, kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày giúp người lao động có thêm thời gian sum họp gia đình, tái tạo sức lao động sau một năm làm việc, từ đó nâng cao tinh thần và hiệu suất khi quay trở lại làm việc. Bên cạnh đó, kỳ nghỉ dài ngày còn góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy du lịch và các hoạt động dịch vụ, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế đầu năm.

Kỳ nghỉ kéo dài giúp người dân chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, tránh dồn vào các ngày cao điểm. Ảnh: Cục CSGT

Để không gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm như bố trí ca kíp linh hoạt, tổ chức làm bù trước hoặc tăng ca sau kỳ nghỉ, đồng thời duy trì lực lượng trực vận hành tại các khâu quan trọng. Một số đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, tự động hóa dây chuyền nhằm bảo đảm tiến độ đơn hàng và duy trì hoạt động ổn định.

Kỳ nghỉ kéo dài cũng giúp người dân chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, hạn chế dồn vào các ngày cao điểm, qua đó giảm áp lực giao thông tại các đô thị lớn và trên các tuyến huyết mạch. Việc phân bổ lưu lượng hợp lý góp phần giúp đi lại dịp Tết thuận lợi, an toàn hơn, đồng thời giảm tải cho hạ tầng giao thông và lực lượng phục vụ.