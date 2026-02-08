Siêu thị GO! Thăng Long trưa 8/2 (21 tháng Chạp) đông nghịt khách ở các quầy trưng bày thực phẩm, bánh mứt kẹo.

Theo thông tin từ siêu thị, các nhóm hàng ghi nhận sức tăng trưởng ấn tượng nhất tập trung vào nhu cầu biếu tặng và chuẩn bị Tết truyền thống, cụ thể là giỏ quà, hộp quà Tết, đồ uống như bia, nước ngọt, nước giải khát các loại. Ngoài ra là nhóm hàng biếu tặng gồm các sản phẩm đặc sản, bánh kẹo cao cấp...

Ngay từ 10h30 sáng, các lối đi ở khu vực đồ đông lạnh, hoa quả, bánh mứt kẹo đã chật cứng khách với các xe đẩy.

Phần lớn khách đến siêu thị là các gia đình gồm cặp vợ chồng, mẹ con và cả anh em rủ nhau đi mua sắm.

Nguyễn Ngọc Dương và em gái Nguyễn Lan Phương từ một xã ngoại thành cách trung tâm Hà Nội gần 20km về Thủ đô từ sớm để sắm Tết. Hai anh em chủ yếu chọn mua bánh kẹo và mứt Tết bán cân về cho gia đình và họ hàng.

Chị Hoàn (áo xanh) và mẹ tranh thủ ngày Chủ nhật đi mua sắm. Người phụ nữ cho biết, do từ mai đi làm đến hết thứ 6 mới được nghỉ. Khoảng ngày 26 tháng Chạp chị dự kiến về quê ăn Tết nên không còn thời gian nào để đến siêu thị nữa.

Chị Lê Thị Thanh Tâm sau một hồi loay hoay đã chọn được 1 giỏ quà trị giá 1,1 triệu đồng. Chị cho biết, dịp cuối tuần tới sẽ mang về quê Phú Thọ biếu Tết. Ngoài mặt hàng này, chị còn phải chọn thêm nhiều loại thực phẩm khác, chủ yếu là đồ khô, để được lâu ngày.

Tại gian hàng đồ hộp - thực phẩm khô, nhiều đấng mày râu tỏ ra loay hoay chọn lựa.

Một người đàn ông vừa chọn hàng vừa gọi video cho người nhà để mua cho đúng loại cần thiết.

Các gian hàng bày bánh kẹo đông đúc khách. Nhiều người chen chân với tay lấy đồ tạo cảm giác Tết đến rất gần, còn cuộc mua sắm đang rất vội vã.

Nhân viên liên tục bổ sung hàng để đảm bảo các kệ không bị "thủng" và rỗng. Đại diện siêu thị cho biết, họ đã làm việc với các nhà cung cấp từ cách đây gần 5 tháng để chốt số lượng hàng hóa và cam kết nguồn cung ổn định.

Chị Thủy cho biết, từ sáng tới trưa đã đẩy hàng chục chuyến xe để lấp đầy hàng lên kệ. Mặt hàng gạo mà chị đảm nhiệm hôm nay bán rất chạy.

Giám đốc Siêu thị GO! Thăng Long Nguyễn Thị Thu Hằng cũng tới quầy thu ngân giúp đỡ khách hàng và nhân viên của mình. Bà cho biết, sức mua của người dân đã bắt đầu tăng mạnh, lượng khách hôm nay đổ về siêu thị hiện đông gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Một phụ nữ chọn hàng chục gói mít sấy đặt vào xe đẩy về để dùng và biếu người thân, bạn bè.

Các xe đẩy của khách đi lại trong siêu thị hôm nay chủ yếu là rượu, bia, bánh kẹo và đồ uống giải khát.

Hàng chục quầy thanh toán đông đúc khách. Được biết, trong ngày thứ Bảy (7/2), nhân viên thu ngân luôn tay tiếp khách từ sáng tới tối. Theo chia sẻ của chị Giám đốc siêu thị Nguyễn Thị Thu Hằng, giá bán dịp này không những không tăng mà còn có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Anh Lê Hòa và hai con gái chất được hai xe đẩy hàng hóa vui vẻ ra về. Anh cho biết, do tuần sau sẽ rất đông nên dịp này phải đi mua hàng sớm để không phải chờ đợi, chen lấn.