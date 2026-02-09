Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, đường hoa Nguyễn Huệ được thi công ngày đêm, gấp rút hoàn thiện để kịp ra mắt, phục vụ người dân và du khách vui xuân.

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục gửi gắm thông điệp về niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần hội nhập. Trên suốt chiều dài khoảng 700m, các hạng mục trang trí đang được triển khai đồng loạt, nhiều công đoạn thi công diễn ra xuyên đêm nhằm bảo đảm tiến độ mở cửa đúng kế hoạch.

Theo ghi nhận, rạng sáng 7/2, linh vật ngựa lớn nhất đường hoa năm nay - cao gần 7m - được vận chuyển đến khu vực cổng chào. Mô hình được tạo hình từ chất liệu tre đan theo cấu trúc hình học, lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, do kích thước và trọng lượng lớn nên linh vật được vận chuyển bằng hai xe tải cỡ lớn. Việc di chuyển được thực hiện vào ban đêm, khi đường phố thông thoáng, nhằm bảo đảm an toàn và thuận lợi cho công tác lắp đặt.

Đến chiều cùng ngày, đội ngũ kỹ thuật hoàn tất việc ráp nối, cố định linh vật. Mô hình mang tông màu vàng chủ đạo, nặng khoảng 2 tấn, được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan trong mùa Tết năm nay.

Song song với cụm linh vật chính, nhiều tiểu cảnh khác cũng đang được vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m, với trục xoay liên tục tái hiện các lát cắt sinh hoạt dân gian ngày Tết Việt.

Theo đơn vị tổ chức, nhiều nhân viên được huy động thi công; các hạng mục triển khai song song nhằm bảo đảm chất lượng và tính thẩm mỹ của toàn tuyến.

Sau 12 năm kể từ Tết Giáp Ngọ 2014, hình tượng linh vật Ngựa chính thức trở lại trên đại lộ Nguyễn Huệ. Đường hoa Tết năm nay được đầu tư với quy mô và diện mạo mới, đánh dấu bước đổi mới đáng kể trong suốt 23 năm hình thành và phát triển.

Không gian đường hoa năm nay được dàn dựng như một “bản giao hưởng mùa xuân” với ba chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước. Lần đầu tiên, đường hoa mang đến trải nghiệm cả ban ngày lẫn ban đêm trong cùng một không gian, với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ ánh sáng, mapping và AR, hứa hẹn tạo nên nhiều hiệu ứng mới lạ cho người tham quan.

Đường hoa Nguyễn Huệ dự kiến mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19h ngày 15/2/2026 đến hết ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).