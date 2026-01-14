Một doanh nghiệp kinh doanh quà Tết mạ vàng tại phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) đang tất bật hoàn thiện đơn hàng khi chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Hơn 10 mẫu linh vật ngựa được tung ra thị trường với nhiều kích thước khác nhau, chế tác từ đồng nguyên khối và mạ vàng 24K. Trong đó, sản phẩm “Bát mã” cao khoảng 38cm, mô tả 8 con ngựa trong tư thế phi nước đại, có giá 35 triệu đồng.

Theo ông Đinh Quang Thắng, Giám đốc chi nhánh, các sản phẩm được lên ý tưởng thiết kế và chế tác tỉ mỉ. Phần lớn mẫu linh vật năm Bính Ngọ lấy hình tượng ngựa phi nước đại, khắc họa chú ngựa tung vó vượt chướng ngại, được xem là biểu trưng cho ý chí, khát vọng và tinh thần tiên phong.

Các mẫu “Nhất mã phi thiên” với ngựa đứng hiên ngang trên nền tiền vàng hội tụ dưới vó, mang ý nghĩa chiêu tài, cầu may. Mỗi sản phẩm cao 25-30 cm, trọng lượng từ 2-3 kg, giá từ 8 triệu đồng.

Trong khi đó, sản phẩm “Ngựa kim tiền” giá 5,5 triệu đồng đã nhận khoảng 200 đơn đặt hàng.

Nhiều mẫu ngựa còn được chế tác thêm cánh, tạo điểm nhấn cho bộ sưu tập quà Tết.

Trong văn hóa phương Đông, ngựa là linh vật tượng trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần tiên phong.

Khi chế tác, các nghệ nhân đặc biệt chú trọng tỷ lệ giữa thân, đầu, cổ và vó để đảm bảo vẻ đẹp sinh động: thân cân đối, cổ hơi cong mềm mại, đầu nhỏ rõ nét, vó nâng cao thể hiện dáng phi nước đại, vừa mạnh mẽ vừa hài hòa.

Theo ông Thắng, nếu không kể công đoạn lên ý tưởng thiết kế, từ khi chế tác đến lúc hoàn thiện cũng khoảng 40 công đoạn tạo mẫu sáp, tạo khuôn và đúc, làm nguội và xử lý bề mặt, mạ vàng, sấy khô...

Với mỗi mẫu ngựa, doanh nghiệp này sản xuất vài nghìn sản phẩm để phục vụ nhu cầu của khách hàng Tết 2026. Ngoài linh vật, doanh nghiệp này còn giới thiệu nhiều mẫu tranh phục vụ thị trường quà Tết.