Ngày 5/1, nhiều người dân và du khách khi đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng tỏ ra thích thú trước sự xuất hiện của linh vật ngựa vàng chào xuân Bính Ngọ 2026 đặt tại khu vực thác nước, lối vào nhà ga T2.

Linh vật ngựa vàng đặt tại khu vực thác nước lối vào nhà ga T2 gây chú ý. Ảnh: G.X

Linh vật cao khoảng 5m, được tạo hình trong tư thế tung vó mạnh mẽ, đầu ngẩng cao, bờm bay ngược về phía sau. Phần thân ngựa săn chắc với những khối cơ nổi rõ, chiếc đuôi uốn cong mềm mại, tạo cảm giác sống động và tràn đầy năng lượng.

Từng đường nét từ bờm ngựa đến cơ bắp đều được chăm chút tỉ mỉ từ hàng trăm nghìn mảnh ghép màu vàng óng ánh, giúp linh vật nổi bật dưới ánh sáng tự nhiên. Bên dưới còn được điểm cành hoa, góp phần làm nổi bật không khí Tết cổ truyền.

Cành hoa được điểm thêm, góp phần làm nổi bật không khí Tết cổ truyền. Ảnh: G.X

Được biết, linh vật được thực hiện bởi nghệ nhân Đinh Văn Tâm (quê Quảng Trị).

Trước đó, nghệ nhân Đinh Văn Tâm từng ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm linh vật như hổ (tết Nhâm Dần), mèo (tết Quý Mão) và rồng (tết Giáp Thìn), tạo “cơn sốt” trên mạng xã hội nhờ vẻ đẹp chân thực và thần thái sống động.

Linh vật lung linh vào ban đêm. Ảnh: G.X

Để hoàn thành tác phẩm ngựa vàng, anh Tâm cùng đội ngũ cộng sự đã miệt mài làm việc liên tục hơn 1 tháng. Tượng được xây dựng trên khung sắt chịu lực chắc chắn, bên ngoài bao phủ hơn 60m2 tấm alu màu vàng - vật liệu thường được sử dụng trong lĩnh vực quảng cáo.

Bề mặt linh vật được cấu thành từ khoảng 150.000 tấm alu nhỏ, cắt ghép hoàn toàn thủ công, giúp tác phẩm vừa vững chãi, uy nghi, vừa tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng lung linh, trở thành điểm nhấn thẩm mỹ dịu mắt tại không gian sân bay.