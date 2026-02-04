Ngày 2/2, anh Bùi Văn Quân (ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) xác nhận linh vật “Ngựa thương” - một trong những tác phẩm nghệ thuật tâm huyết của anh đã chính thức được chuyển nhượng với mức giá 222.222.222 đồng.

Điều đặc biệt là toàn bộ số tiền thu được từ việc bán linh vật này sẽ được dùng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới.

Theo anh Quân, ban đầu, phía người mua đưa ra mức giá 200 triệu đồng. Sau gần 1 tuần trao đổi, cân nhắc và chia sẻ về ý nghĩa của tác phẩm, anh Quân đã đề xuất con số 222.222.222 đồng. Con số này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn gửi gắm thông điệp về sự bền vững, lâu dài và gắn kết.

“Dãy số 2 lặp lại tượng trưng cho sự song hành, mãi mãi và bình an. Tôi muốn giá trị của tác phẩm không chỉ nằm ở vật chất mà còn ở ý nghĩa tinh thần”, anh Quân chia sẻ.

Theo anh Quân, chủ nhân mới của linh vật đã đồng ý mức giá này. Toàn bộ số tiền bán “Ngựa thương” sẽ được anh Quân dành tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã gồm Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Hoàng Vân và Xuân Cẩm.

Ngay sau khi nhận được số tiền từ việc chuyển nhượng linh vật “Ngựa thương”, anh Bùi Văn Quân đã nhanh chóng triển khai kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí một cách minh bạch và thiết thực. Cụ thể, anh dành 200 triệu đồng để ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ của 4 xã trên, nhằm chuẩn bị quà Tết trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, xã Hợp Thịnh, nơi anh Quân sinh sống, được phân bổ số tiền 80 triệu đồng. Ba xã còn lại gồm Hoàng Vân, Hiệp Hòa và Xuân Cẩm, mỗi xã nhận 40 triệu đồng. Việc phân chia kinh phí được anh Quân cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Đối với số tiền còn lại (hơn 22 triệu đồng), anh Quân cho biết sẽ giữ lại 2.222.222 đồng để đóng khung, trưng bày tại khu vườn như một kỷ niệm đặc biệt, đánh dấu hành trình của linh vật “Ngựa thương” cũng như tinh thần sẻ chia mà tác phẩm mang lại.

Phần kinh phí 20 triệu đồng còn lại sẽ được anh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định (nếu phát sinh). Trường hợp sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính vẫn còn dư, anh Quân cho biết sẽ tiếp tục sử dụng để tổ chức trao quà Tết đợt hai ngay tại khu vườn, dành tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Tôi hy vọng giá trị từ tác phẩm nghệ thuật có thể lan tỏa yêu thương, giúp những người kém may mắn cảm nhận được sự sẻ chia của cộng đồng”, anh Quân bày tỏ.

Đây cũng chính là lý do anh quyết định bán linh vật thay vì tổ chức đấu giá như dự định ban đầu.

“Ngựa thương” là tác phẩm có quy mô lớn, nặng gần 10 tấn, cao gần 4m và vẫn đang được nghệ nhân hoàn thiện những công đoạn cuối cùng như “lên màu” và xử lý bề mặt.

Hình ảnh linh vật được xây dựng theo phong cách ngựa non với dáng vẻ vô tư, hồn nhiên, trong sáng, không ưu tư hay toan tính. Thông qua hình tượng này, anh Quân mong muốn gửi gắm thông điệp tích cực: mỗi người hãy bước vào năm mới với tâm thế nhẹ nhàng, lạc quan, sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoàng Vân cho biết, chương trình trao quà Tết từ nguồn ủng hộ của anh Bùi Văn Quân mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

“Sự chung tay, sẻ chia kịp thời của anh Quân không chỉ góp phần giúp các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoàng Vân có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn, mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về lòng nhân ái trong xã hội. Đây là nghĩa cử rất đáng trân trọng, tạo động lực để các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Trước đó không lâu, anh Quân cũng đã ra mắt linh vật “Ngựa hạnh phúc” với chiều cao gần 6m, trọng lượng khoảng 10 tấn. Vào dịp tết Dương lịch, anh Quân đã giới thiệu linh vật “Ngựa vui vẻ” và được nhiều người đón nhận.

Khác với nhiều xưởng chế tác, thường lựa chọn vật liệu nhẹ như xốp hay thạch cao để dễ thi công, anh Quân kiên trì sử dụng bê tông cốt thép nhằm đảm bảo độ bền vững lâu dài cho tác phẩm.

Theo anh Quân, công đoạn khó nhất trong quá trình chế tác không nằm ở khối lượng hay kích thước, mà là “thổi hồn” cho tác phẩm. Thần thái của ngựa được thể hiện qua ánh mắt, biểu cảm gương mặt và hệ cơ bắp, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong từng chi tiết nhỏ.

Theo chia sẻ của nghệ nhân trẻ, ý tưởng thực hiện bộ 3 linh vật ngựa khổng lồ đã được anh ấp ủ từ tháng 6/2025. Niềm đam mê chế tác của anh bắt nguồn từ mong muốn giản dị, tạo ra một không gian vui chơi cho con mình và trẻ em trong làng.

Không chỉ vậy, các tác phẩm của anh còn mang trong mình những thông điệp nhân văn, lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.