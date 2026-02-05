Người dân và du khách tại Đà Nẵng thích thú chiêm ngưỡng linh vật ngựa sắt độc đáo đang được hoàn thiện tại vỉa hè cầu chữ T, đối diện bảo tàng Đà Nẵng, trên tuyến đường Bạch Đằng (phường Hải Châu).

Điểm nhấn của linh vật là toàn bộ thân được ghép từ các mảnh sắt khắc tên 94 xã, phường, đặc khu của TP Đà Nẵng, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đậm dấu ấn địa phương. Trên lưng linh vật nổi bật dòng chữ “Đà Nẵng” với kích thước lớn và rõ nét hơn các tên gọi khác.

Theo tìm hiểu, linh vật cao khoảng 4m, được làm hoàn toàn bằng sắt, do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (tỉnh Quảng Trị) cùng các cộng sự chế tác.

Đại diện nhóm cho biết, linh vật được vận chuyển và lắp đặt vào rạng sáng 4/2. Toàn bộ quá trình chế tác kéo dài hơn 3 tháng, thực hiện thủ công bằng phương pháp gò, hàn, với các chi tiết được xử lý tinh tế, sắc sảo.

Hình ảnh linh vật ngựa ghép tên 94 xã, phường, đặc khu ở Đà Nẵng:

Linh vật ngựa sắt màu vàng đang được hoàn thiện tại vỉa hè cầu chữ T, đối diện bảo tàng Đà Nẵng

Linh vật này được ghép từ các mảnh sắt mang tên 94 xã, phường, đặc khu của TP Đà Nẵng

Phần tên gọi Đà Nẵng được đặt ở phần lưng với kích thước lớn hơn

Toàn bộ quá trình chế tác linh vật kéo dài hơn 3 tháng

Các công nhân đang thực hiện các khâu cuối cùng để hoàn thiện linh vật ngựa vàng

Tại khu vực đuôi cầu Rồng, đối diện bảo tàng Chăm, cũng đang lắp đặt hoàn thiện một linh vật ngựa màu trắng