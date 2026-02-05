Người dân và du khách tại Đà Nẵng thích thú chiêm ngưỡng linh vật ngựa sắt độc đáo đang được hoàn thiện tại vỉa hè cầu chữ T, đối diện bảo tàng Đà Nẵng, trên tuyến đường Bạch Đằng (phường Hải Châu).
Điểm nhấn của linh vật là toàn bộ thân được ghép từ các mảnh sắt khắc tên 94 xã, phường, đặc khu của TP Đà Nẵng, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đậm dấu ấn địa phương. Trên lưng linh vật nổi bật dòng chữ “Đà Nẵng” với kích thước lớn và rõ nét hơn các tên gọi khác.
Theo tìm hiểu, linh vật cao khoảng 4m, được làm hoàn toàn bằng sắt, do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (tỉnh Quảng Trị) cùng các cộng sự chế tác.
Đại diện nhóm cho biết, linh vật được vận chuyển và lắp đặt vào rạng sáng 4/2. Toàn bộ quá trình chế tác kéo dài hơn 3 tháng, thực hiện thủ công bằng phương pháp gò, hàn, với các chi tiết được xử lý tinh tế, sắc sảo.
Hình ảnh linh vật ngựa ghép tên 94 xã, phường, đặc khu ở Đà Nẵng: