CNN đưa tin, một tòa án ở bang Pennsylvania đã chấp thuận yêu cầu của các quan chức bầu cử tại hạt Cambria về việc kéo dài giờ bỏ phiếu đến 22h giờ EST ngày 5/11 (10h sáng 6/11 giờ Việt Nam) sau khi trục trặc phần mềm làm gián đoạn quá trình quét phiếu bầu. Đây được coi là sự cố đầu tiên xảy ra trong ngày tổng tuyển cử.

Sắc lệnh của tòa án nêu rõ, các lá phiếu được bỏ sau 20h giờ EST sẽ là lá phiếu tạm thời. Trong tuyên bố trước đó, Văn phòng ủy viên hạt Cambria nhấn mạnh tất cả các phiếu bầu sẽ được kiểm đếm, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục bỏ phiếu.

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu ở Lancaster, New Hampshire ngày 5/11. Ảnh: CNN

Theo tạp chí Courier, một số máy bỏ phiếu ở quận Jefferson thuộc bang Kentucky đã gặp trục trặc khiến các cử tri ở những điểm bỏ phiếu như Trường Trung học phổ thông Jeffersontown và Trung tâm cộng đồng Beechmont phải mất thời gian chờ đợi.

Ashley Tinius, người phụ trách truyền thông của Văn phòng Thư ký quận Jeffersoncho biết, sự cố bắt nguồn từ “việc cập nhật phần mềm trên toàn hệ thống của sổ bỏ phiếu điện tử”, khiến các thiết bị chạy chậm hơn mong đợi. Quan chức này sau đó cho biết, một số máy đã hoàn tất việc cập nhật phần mềm và hoạt động bình thường, trong khi một số khác vẫn chạy chậm và bị lag.

Tại bang Alabama, Thẩm phán quận St. Clair Andrew Weathington thông báo đã phát hiện vấn đề với phiếu bầu giấy vào sáng 5/11. Cụ thể, khi các quan chức bầu cử mở những gói phiếu đã niêm phong, họ nhận thấy nhiều phiếu bầu bị mất trang cuối chứa nội dung đề xuất sửa đổi luật của địa phương và toàn bang.

Thẩm phán Weathington nhận định, sự cố có thể do lỗi in ấn và nhà chức trách đã cho in bổ sung các “lá phiếu khẩn cấp”. Liên đoàn Tự do dân sự Mỹ tại Alabama đã yêu cầu kéo dài thời gian bỏ phiếu bằng thời gian cần thiết để cử tri nhận được phiếu mới. Ông Weathington đang chờ đợi hướng dẫn pháp lý từ Tổng thư ký bang và cơ quan công tố Alabama.

Tại bang Missouri, mưa lớn làm ngập lụt các con đường và gây mất điện tại một điểm bỏ phiếu ở nhà thờ hạt St. Louis cũng như tại hạt Jefferson đã cản trở cử tri đi bỏ phiếu.

Trong khi đó, Tổng thư ký bang Nevada Francisco Aguilar đã bày tỏ lo ngại về hàng nghìn phiếu bầu bị từ chối do chữ ký không khớp ở các hạt Clark và Washoe. Theo quy định, chữ ký trên phong bì chứa phiếu bầu gửi qua thư ở Nevada khớp với chữ ký trong cơ sở dữ liệu cử tri. Bất kỳ sự không trùng khớp nào về chữ ký đều cần phải được xác minh.

Tờ New York Times đưa tin, nhà chức trách Nevada đã phát hiện hơn 11.300 phiếu cần được xác minh ở hạt Clark và hơn 1.800 phiếu ở hạt Washoe. Ông Aguilar đã nhắn tin cho các cử tri cần xác minh chữ ký trước khi phiếu bầu của họ có thể được kiểm đếm. Hạn chót cho quá trình này là ngày 12/11.

Tại bang chiến địa Georgia, các quan chức bầu cử tại hạt Fulton đã quyết định đóng cửa 2 điểm bỏ phiếu sau khi nhận được nhiều lời de dọa đánh bom. Tổng thư ký bang Georgia Brad Raffensperger cho hay, các đe dọa xuất phát từ những email có tên miền tại Nga.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) xác nhận đã có nhiều lời đe dọa đánh bom gửi đến các điểm bỏ phiếu ở nhiều bang trên toàn quốc từ những email liên quan đến Nga. Song, FBI quả quyết các mối đe dọa này không có cơ sở.