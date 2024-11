Theo báo Guardian, nhiều cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, bao gồm Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia (ODNI), Cục điều tra liên bang (FBI) và Cơ quan an ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng (CISA) ra tuyên bố chung cho biết họ đã quan sát thấy các thế lực thù địch nước ngoài thực hiện những hành động gây ảnh hưởng như dàn dựng video và tạo ra tin tức giả nhằm mục đích phá hoại niềm tin của công chúng vào tính liêm chính của các cuộc bầu cử cũng như gây ra chia rẽ người dân Mỹ.

Nhà chức trách Mỹ cáo buộc các tác nhân nói trên có liên quan đến Nga và Iran.

Moscow và Tehran hiện chưa lên tiếng phản hồi trước cáo buộc này.