Dưới đây là những lời chúc Tết thầy cô nghỉ hưu năm Bính Ngọ 2026 ngắn gọn, ý nghĩa nhất.

1. Nhân dịp năm mới 2026, chúng em kính chúc thầy/cô luôn dồi dào sức khỏe, tâm hồn mãi trẻ trung và mãi là người lái đò đáng kính trong lòng bao thế hệ học trò.

2. Em luôn nghĩ nếu không có những lời dạy năm đó, chắc em đã không được như hôm nay. Nhân dịp năm mới, em chúc thầy/cô thật khỏe mạnh để an tâm dõi theo từng bước trưởng thành của chúng em.

3. Em mong thầy/cô năm mới có thêm nhiều thời gian chăm sóc bản thân, theo đuổi những sở thích riêng và sống trọn vẹn với những điều mình yêu thích.

4. Kính chúc thầy/cô năm 2026 có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, tận hưởng những ngày tháng nghỉ hưu thật thảnh thơi và ý nghĩa.

5. Nhân dịp năm mới 2026, em kính chúc thầy/cô phúc lộc đầy nhà, gia đình đầm ấm, con cháu hiếu thảo và cuộc sống ngày càng viên mãn.

6. Nhân dịp Tết đến xuân về, chúng em chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc bên gia đình.

7. Nhân dịp năm mới 2026, em chỉ mong thầy/cô có những ngày tháng thật nhẹ nhàng, thư thái. Bao lo toan với sổ sách, giáo án đã khép lại, giờ là lúc thầy/cô dành thời gian cho chính mình.

9. Nhân dịp Tết đến xuân về, chúng em kính chúc thầy/cô vạn sự tốt lành, gia đình sum họp, cuộc sống an yên và tràn đầy phúc lộc.

10. Em kính chúc thầy/cô năm mới 2026 luôn dồi dào sức khỏe, bình an và có nhiều niềm vui bên gia đình. Cảm ơn thầy/cô đã dành cả thanh xuân trên bục giảng để dìu dắt chúng em nên người.

11. Xuân 2026 đã về, em kính chúc thầy/cô có thật nhiều sức khỏe và tiếng cười. Chúng em luôn biết ơn những tháng ngày thầy/cô tận tụy, kiên nhẫn dạy dỗ để chúng em có được sự trưởng thành hôm nay.

12. Chúng em kính chúc thầy/cô đón Xuân 2026 ấm áp, an khang và tràn đầy yêu thương.

13. Nhân dịp năm mới 2026, em kính chúc thầy/cô sống những ngày tháng hưu trí thật nhẹ nhàng, có thời gian chăm sóc bản thân và làm những điều mình yêu thích. Công ơn dạy dỗ của thầy/cô, chúng em mãi khắc ghi.

14. Mừng năm mới, đón xuân sang

Chúc thầy/cô mãi bình an, nhẹ lòng

Bao năm đứng lớp vun trồng

Giờ an hưởng trọn ấm nồng yêu thương.