Khi gửi lời động viên cho học sinh thi vào lớp 10, nên ưu tiên sự tích cực, nhẹ nhàng để giúp các em giảm căng thẳng và thêm tự tin trước kỳ thi.

Ngoài tin nhắn, bạn cũng có thể viết lời chúc vào thiệp, đăng mạng xã hội hoặc gửi trực tiếp trước giờ thi để tiếp thêm động lực cho sĩ tử.

Dưới đây là những lời chúc thi vào lớp 10 năm 2026 hay, dễ nhớ, phù hợp để gửi bạn bè, người thân, học sinh hoặc đăng mạng xã hội.

Lời chúc thi vào lớp 10 dành cho bạn bè, anh chị em:

- Chúc cậu nhóc của chị bình tĩnh, tự tin và làm bài thật tốt nhé!

- Chúc bạn thật tự tin và đạt kết quả xứng đáng với những tháng ngày chăm chỉ.

- Chỉ cần bạn cố gắng hết mình, kết quả ra sao cũng đáng tự hào!

- Mong rằng mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp bằng một cánh cửa cấp 3 như mong muốn.

- Chúc bạn bước vào phòng thi với sự tự tin và bước ra với nụ cười nhẹ nhõm.

- Thi đâu thắng đó, đỗ đúng nguyện vọng mong muốn nhé cậu!

- Vào thi đề nào cũng dễ, câu nào cũng quen nhé anh trai! Em tin anh sẽ đạt kết quả tốt!

- Thành công không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở hành trình bạn đã nỗ lực không bỏ cuộc. Hãy thi thật tốt và tự hào về chính mình nhé!

Thí sinh thi vào lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

- Chúc bạn giữ được sự bình tĩnh trước mọi dạng đề, tỉnh táo trong từng câu hỏi và tự tin với những gì mình đã học. May mắn sẽ đến với người luôn cố gắng.

- Mang vào phòng thi những chiếc bút này của tớ, lượng kiến thức đáng nể của cậu và thật nhiều may mắn nha!

- Chúc sĩ tử 2k11 vượt vũ môn thành công!

- Thi tốt nhé bạn tôi, cùng nhau đỗ nguyện vọng 1 nào!

- Chúng mình đã cố gắng suốt thời gian qua, giờ là lúc tỏa sáng. Chúc cậu thi thật tốt nhé!

- Chúc bạn “bút sắc như gươm”, làm bài cực mượt!

- Chúc bạn đạt điểm cao và đỗ trường mơ ước!

- Chúc bạn đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực, đủ tự tin để làm bài thật tốt và đủ may mắn để đạt được điều mình mong muốn.

Lời chúc thi vào lớp 10 dành cho người thân, học trò

- Dù kết quả thế nào, gia đình mình vẫn luôn tự hào vì con đã nỗ lực hết mình. Hãy bước vào kỳ thi với tâm thế thoải mái nhất con nhé!

- Những ngày tháng miệt mài ôn luyện rồi sẽ được đền đáp. Hãy tin vào bản thân, bởi con đã cố gắng nhiều hơn mình nghĩ!

- Không ai có thể thay con đi hết chặng đường này, nhưng luôn có rất nhiều người âm thầm tin tưởng và cổ vũ con. Cố lên nhé, chàng trai can đảm của mẹ!

- Có thể hôm nay con đang cảm thấy rất áp lực, nhưng sau này nhìn lại, con sẽ thấy mình đã mạnh mẽ biết bao. Chúc con thi thật tốt và không phải nuối tiếc điều gì!

- Chúc con vững vàng, tự tin và đạt được kết quả tốt nhất có thể! Cả gia đình mình luôn bên con, yêu con!

- Chúc con bình tĩnh, tự tin và phát huy hết khả năng của mình trong kỳ thi sắp tới.

- Gia đình luôn tin tưởng và đồng hành cùng con. Cố gắng hết sức nhé!

- Kết quả kỳ thi này quan trọng nhưng sức khỏe và tinh thần của con còn quan trọng hơn với cả nhà mình. Chúc con thi tốt!

- Thầy/cô tin rằng em sẽ làm được. Hãy tự tin và cố gắng hết mình nhé!

- Sau ngày con thi, gia đình mình sẽ làm hai việc: Ăn một bữa thật ngon và chờ tin vui. Yêu con nhiều!