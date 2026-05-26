Sáng 26/5, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho hay, năm nay, Sở có một số điều chỉnh mới về bài thi lớp 10 với học sinh thi chuyên.

Cụ thể, đối với các môn thi Khoa học tự nhiên, môn Ngoại ngữ và môn Lịch sử - Địa lý, thí sinh sẽ làm bài trực tiếp vào đề thi. “Đây là điểm mới của kỳ thi năm nay”, ông Bình nói.

Còn môn Văn, môn Toán và môn Toán thi vào lớp chuyên Tin, thí sinh sẽ làm bài thi trên giấy thi tự luận.

Ngoài ra, thí sinh lưu ý, thi chuyên Hóa không được mang Bảng tuần hoàn, bảng tính tan; thi chuyên Địa lý không được mang Atlat Địa lý.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục. Ảnh: Thanh Hùng.

Về quy định chung với tất cả các thí sinh, với bài thi môn tự luận, thí sinh chỉ được phép rời phòng thi khi quá 2/3 thời gian làm bài thi. Tuy nhiên, nếu thí sinh ra sớm trước khi kết thúc thời gian làm bài, phải nộp lại đề thi, bài làm và cả giấy nháp.

Riêng môn trắc nghiệm, thí sinh chỉ được phép ra khỏi phòng thi khi hết thời gian làm bài.

“Nếu đã hết giờ làm bài, thí sinh không được ghi thêm, tô thêm bất cứ nội dung nào. Giám thị không để trường hợp thí sinh này nộp bài rồi nhưng thí sinh khác vẫn còn cố viết tiếp/tô tiếp vào bài thi”, ông Bình nhấn mạnh.

Khi vào phòng thi, thí sinh lưu ý việc phải trình diện giấy báo thi để làm thủ tục dự thi. Khi nhận đề thi, thí sinh phải kiểm tra đảm bảo không bị rách, mờ nhòe, nát hoặc mất nét, thiếu chữ, thiếu trang mới bắt đầu làm bài thi. Trong thời gian 5 phút, thí sinh phải có trách nhiệm kiểm tra đề thi. Sau 5 phút, nếu không có ý kiến gì, thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề thi của mình đã nhận.

“Khi nhận đề thi, đặc biệt đối với môn trắc nghiệm là môn Ngoại ngữ, thí sinh phải kiểm tra tất cả các trang của đề thi, đảm bảo rằng đủ trang, mã đề thi của các trang trùng khớp nhau, cùng 1 mã đề. Nếu phát hiện mã đề của các trang không đồng nhất, thí sinh cần báo cáo ngay giám thị tại phòng thi để xử lý theo quy định.

Thí sinh cũng lưu ý tô đúng đủ mã đề, mã số báo danh và đáp án các câu trắc nghiệm. Thí sinh lưu ý tô rõ để đảm bảo hệ thống chấm thi trắc nghiệm nhận diện, tránh trường hợp chỉ chấm hay gạch câu đáp án mà mình muốn chọn”, ông Bình nói.

Các đại biểu nghe hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: Thanh Hùng.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, năm 2026, toàn thành phố có 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi lớp 10; trong đó có hơn 124.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập không chuyên và hơn 16.000 lượt thí sinh dự thi các khối chuyên.

Năm nay, TP Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi. “2026 là năm mà Hà Nội có số lượng học sinh dự thi lớp 10 rất đông, số điểm thi cũng tăng hơn nhiều so với năm trước”, ông Tuấn cho hay. Hà Nội cũng điều động 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tại các điểm thi.