Đến điểm thi quá sớm dễ làm tăng tâm lý căng thẳng

Trong đợt thi lớp 10 đầu tiên năm nay, theo ghi nhận ở 2 trường chuyên tại Hà Nội (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn), nhiều học sinh và phụ huynh có mặt tại điểm thi từ rất sớm, không ít em đến trước giờ tập trung hơn cả giờ đồng hồ. Theo lịch thi, 7h30 giám thị gọi thí sinh vào phòng, 8h bắt đầu thi môn buổi sáng, nhưng vẫn có những trường hợp phụ huynh và thí sinh đến trường từ hơn 5h sáng.

Nhiều thầy cô giáo cho rằng, việc này không thật sự cần thiết, thậm chí có thể phản tác dụng, tạo tâm lý căng thăng cho thí sinh.

Phụ huynh đợi con trước cổng trường thi lớp 10 chuyên năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Một điểm lưu ý khác cũng được ghi nhận trong những ngày thi lớp 10 đầu tiên, đó là hình ảnh phụ huynh và con em chia tay nhau, thí sinh tiếp tục giữ điện thoại bên người. Có thể tâm lý muốn giữ liên lạc với người thân là cần thiết, nhưng việc mang điện thoại vào phòng thi cũng tiềm ẩn nhưng rủi ro vi phạm quy chế nếu thí sinh giữ điện thoại bên người sau khi đã tính giờ làm bài. Đây là điểm cả phụ huynh và thí sinh phải đặc biệt lưu ý.

Ở góc độ phụ huynh đưa con em đi thi, cần chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi trong quãng thời gian học sinh đã vào phòng thi, tránh việc chờ đợi suốt 2-3 giờ trước cổng trường dưới nắng nóng, ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí khiến thí sinh lại "lo ngược" cho người thân.

Chuẩn bị kỹ để tránh những sự cố đáng tiếc

Chia sẻ với VietNamNet, ông Lê Hoài Quân, Hiệu trưởng Trường THCS Tô Vĩnh Diện (Hà Nội) cho biết, việc đến đúng giờ rất quan trọng, nhưng thí sinh cũng không nên đến quá sớm.

Thứ nhất, việc có mặt ở điểm thi quá sớm trước giờ làm bài có thể khiến học sinh thêm lo lắng, bồn chồn vì thời gian chờ đợi quá dài.

“Thí sinh nên đến sớm khoảng 15 phút so với thời gian điểm thi yêu cầu tập trung để ổn định tâm lý, giữ sự bình tĩnh, thư thái và chủ động giải quyết các nhu cầu cá nhân. Cũng cần lưu ý, từ thời điểm gọi thí sinh vào phòng thi đến lúc bắt đầu làm bài vẫn còn một khoảng thời gian nhất định”, ông Quân nói.

Cô Nguyễn Thu Thủy, giáo viên Trường THCS Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng, nếu đến sớm quá, thí sinh không nên cố ôn tập thêm. Thay vào đó, hãy hít thở sâu, thả lỏng cơ thể và tâm trí.

Theo cô Thủy, lo lắng trước khi thi là điều dễ hiểu, nhưng nếu quá căng thẳng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả bài làm. Vì vậy, trước khi vào phòng thi, thí sinh nên hít thở sâu, giữ bình tĩnh theo nguyên tắc 4-4-4 (hít vào 4 giây, giữ hơi 4 giây, thở ra 4 giây). Lặp lại vài lần đến khi cảm thấy bình tĩnh hơn, đồng thời giữ suy nghĩ lạc quan, tích cực.

Học sinh cần đặc biệt lưu ý việc mang điện thoại bên người, trường hợp mang điện thoại để giữ liên lạc với người thân, cần nhớ tắt máy và gửi lại tại nơi quy định trước khi vào phòng thi. Ảnh: Thạch Thảo

Thứ hai, ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội) cũng lưu ý, những ngày gần kỳ thi, học sinh không nên quá lo lắng và ôn tập ôm đồm hoặc thức quá khuya, dậy muộn. Cần có thời gian biểu trong ngày hợp lý, phù hợp với nhịp sinh học của những ngày thi, ít nhất trước một tuần. Chẳng hạn, buổi sáng dậy sớm, ăn sáng, ôn tập các môn trong khung thời gian từ 7h30 đến 11h30, ăn trưa, ngủ trưa và chiều tiếp tục ôn tập trong khoảng 13h30-16h30, buổi tối không thức khuya.

Thứ ba, thí sinh nên tránh tham gia các hoạt động thể thao dễ gây chấn thương, cần ăn uống đảm bảo sức khỏe. "Trong những ngày này, các em cũng không nên học thêm các nội dung mới và khó mà cần ôn tập các chuyên đề thầy cô đã hướng dẫn, đọc lại kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Nếu có vướng mắc gì, các em nên hỏi ngay thầy cô để được giải đáp”, ông Cường chia sẻ.

Theo ông Cường, việc cha mẹ học sinh đồng hành, chia sẻ, động viên con trong giai đoạn trước kỳ thi rất quan trọng.

Trong khoảng 1 tuần trước thi, phụ huynh cần đồng hành cùng con mỗi ngày, điều chỉnh để con có nhịp sinh học cho phù hợp với thời gian của những buổi thi. Phụ huynh nên động viên con ôn tập, không tạo những áp lực không cần thiết cho con.

Thứ tư, trong thời gian diễn ra kỳ thi, cha mẹ hoặc người thân nên đưa đón học sinh để tránh đến nhầm điểm thi hoặc xử lý chậm các tình huống phát sinh như quên giấy tờ, đồ dùng học tập. "Giữa 2 buổi thi trong ngày, gia đình học sinh cần lưu ý tránh tình huống học sinh ngủ trưa quá giờ thi buổi chiều”, ông Cường chia sẻ.

Thứ năm, ông Cường cũng lưu ý phụ huynh, học sinh cần đọc kỹ thông tin phiếu báo thi để đến đúng điểm thi vào giờ quy định. “Trong buổi phổ biến quy chế thi, thí sinh cần nghe kỹ các quy định, vật dụng được mang vào hay không được mang vào phòng thi. Tuyệt đối không mang điện thoại, đồng hồ thông minh vào phòng thi”, ông Cường nói.

Thứ sáu, thí sinh cần thực hiện nghiêm túc quy chế thi để tránh những vấn đề có thể ảnh hưởng đến tâm lý. “Tránh các tình huống từng xảy ra như học sinh mặc quần đùi, váy quá ngắn đi thi và phải về thay trang phục”, ông Cường nói.

Trong số các vật dụng được phép mang vào phòng thi, vị hiệu trưởng lưu ý thí sinh nên chuẩn bị 2-3 chiếc bút làm bài thi cùng loại, cùng màu. Bút tô trắc nghiệm nên dùng loại bút chì HB, 2B để tô cho nhanh và đậm đều, dễ tẩy nếu cần sửa. Nên có một cục tẩy mới để tẩy sửa các ô đã tô trắc nghiệm cho sạch đẹp.

“Khi rà soát bài, nếu phát hiện sai, thí sinh cần tẩy sạch đáp án cũ rồi tô lại đáp án mới, tránh tình trạng một câu có 2 ô được tô đáp án hoặc tô mờ, không tô, tô không kín ô… Trước khi nộp bài, các em cần kiểm tra kỹ về thông tin của mình trên tờ phiếu trả lời trắc nghiệm và những ô đã tô ở mục số báo danh, mã đề, đáp án các câu”, ông Cường nói.