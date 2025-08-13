Khoảng 18h30 mỗi ngày, hàng chục trẻ em dân tộc Chăm với trang phục truyền thống lại háo hức mang sách vở đến thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar (phường Chánh Hưng, TPHCM) học tiếng mẹ đẻ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Các lớp học tại thánh đường được thực hiện hoàn toàn miễn phí với 3 cấp độ: lớp thiếu nhi (dành cho trẻ từ khoảng 3 - 10 tuổi) chủ yếu dạy vỡ lòng và chữ Chăm. Lớp có độ tuổi học sinh lớn hơn sẽ học kinh Qur'an và lớp giáo lý đạo Hồi. Hiện tại, các lớp học duy trì sĩ số học sinh khoảng 70 em với 6 giáo viên (5 nam và 1 nữ) thay phiên đứng lớp.