Các lớp học tại thánh đường được thực hiện hoàn toàn miễn phí với 3 cấp độ: lớp thiếu nhi (dành cho trẻ từ khoảng 3 - 10 tuổi) chủ yếu dạy vỡ lòng và chữ Chăm. Lớp có độ tuổi học sinh lớn hơn sẽ học kinh Qur'an và lớp giáo lý đạo Hồi. Hiện tại, các lớp học duy trì sĩ số học sinh khoảng 70 em với 6 giáo viên (5 nam và 1 nữ) thay phiên đứng lớp.