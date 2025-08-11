“Cang Ngộ Không”

Chiều tối, Lê Trung Cang (SN 1996, xã Mỹ Thiện, Đồng Tháp) tô hồng 2 bên mắt, nhuộm vàng 2 hàng lông mi, rồi đeo mặt nạ và khoác lên mình bộ trang phục Tề Thiên Đại Thánh.

Tối nay, Cang lại hóa thân thành nhân vật Tôn Ngộ Không, biểu diễn những tiết mục ảo thuật vui nhộn, đặc sắc trước đông đảo khán giả quê nhà.

Trung Cang yêu thích nhân vật Tôn Ngộ Không từ nhỏ, luôn ước ao được hóa thân, đóng vai nhân vật này. Nhưng gia cảnh khó khăn, năm 15 tuổi, Cang buộc phải rời quê lên TPHCM mưu sinh.

Trung Cang yêu thích nhân vật Tôn Ngộ Không và được đánh giá hóa thân thành nhân vật này một cách hoàn hảo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại đây, Cang vừa làm việc tại căng tin một số bệnh viện, vừa tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Có kiến thức, khả năng diễn xuất, Cang bắt đầu tham gia các buổi biểu diễn sân khấu, có vai trong một số phim ngắn, phim truyền hình. Ban ngày Cang đi làm, đêm đi diễn mưu sinh.

Một lần, Cang vô tình thấy một nghệ sĩ hóa vai một cách xuất sắc nhân vật Tôn Ngộ Không. Cách diễn của nam nghệ sĩ khiến niềm đam mê từ thuở nhỏ trong Trung Cang ùa về.

Không chỉ hóa thân thành nhân vật Tôn Ngộ Không, Trung Cang còn kết hợp biểu diễn các tiết mục ảo thuật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trung Cang quyết định học theo và tự rèn luyện, sáng tạo thêm để hình thành cách biểu diễn của riêng mình.

Từ hóa trang đến phong cách biểu diễn, Trung Cang được đánh giá gần gũi, sống động, linh hoạt như nhân vật Tôn Ngộ Không được diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng thể hiện trong bộ phim Tây Du Ký.

Trung Cang chia sẻ: “Tôi chọn hóa thân thành Tôn Ngộ Không vì nhân vật này gần gũi với trẻ em, tuổi thơ của hầu hết mọi người.

Sau này, khi biểu diễn cho trẻ em xem, để thể hiện việc Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông, tôi học các trò ảo thuật với một nghệ sĩ xiếc. Những màn biểu diễn khiến các em nhỏ rất thích, tôi cũng được khán giả quý mến hơn”.

Các tiết mục của Cang luôn đem lại niềm vui cho người xem. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi bố mất, Trung Cang rời TPHCM về quê sống để chăm sóc mẹ. Tại quê nhà, anh mang hình ảnh Tôn Ngộ Không đến với sân khấu đám tiệc, sự kiện địa phương.

Anh vào vai, thể hiện nhân vật này nhiều đến nỗi được nhiều người đặt biệt danh "Cang Ngộ Không".

Dù ở TPHCM với những sân khấu lớn hay tại đám tiệc bình dân nơi quê nhà, mỗi lần được sống với đam mê, Trung Cang luôn háo hức, hạnh phúc. Bởi sau mỗi đêm diễn, anh lại có thêm kinh phí để thực hiện các công tác thiện nguyện của mình.

“Bán nụ cười' làm thiện nguyện

Tại quê nhà, ký ức về những năm tháng nhọc nhằn thời thơ ấu của Trung Cang ùa về. Anh nhớ những năm mình đi học được nhận các phần quà, suất học bổng của mạnh thường quân, nhà hảo tâm.

Vì vậy, năm 2018 khi phần nào đã có thể tự lo cho mình, anh quyết định trích tiền thù lao sau mỗi buổi diễn để mua quà tặng học sinh nghèo, người già neo đơn, hộ khó khăn tại địa phương.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Trung Cang (đeo khăn rằn) còn tích cực thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, Trung Cang quyết định thành lập mô hình "Cửa hàng gạo 0 đồng" tại ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang cũ, nay là xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp.

Gọi là cửa hàng nhưng nơi đây chỉ có cột gỗ chống mái che bằng bạt. Tại đây, Trung Cang phát tặng gạo, nhu yếu phẩm cho người dân nghèo, người già không nơi nương tựa, hộ neo đơn…

Thời điểm dịch bệnh căng thẳng, tại cửa hàng đơn sơ của mình, mỗi ngày anh phát tặng 5kg gạo cho mỗi người khó khăn.

Sau này, thấy việc làm của anh có ý nghĩa, một số mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay. Cửa hàng gạo 0 đồng hoạt động định kỳ vào ngày rằm và các dịp lễ, Tết, cung cấp miễn phí gạo và nhu yếu phẩm cho người cần.

Trung Cang thành lập Cửa hàng gạo 0 đồng từ năm 2021 và duy trì đến bây giờ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ năm 2021 đến nay, ước tính Trung Cang đã phát tặng người khó khăn hơn 9 tấn gạo, trên 500 phần quà. Những năm gần đây, hoạt động thiện nguyện của Trung Cang hướng đến việc hỗ trợ trẻ em.

Anh tổ chức các chương trình thiện nguyện như: Đêm Giáng sinh an lành, Trung thu cho em, Vui tết thiếu nhi... để tạo niềm vui, tặng quà cho các em nhỏ.

Trung Cang tâm sự: “Hiện nay, dù đi diễn từ thiện hay chạy show, mỗi khi hóa thân thành nhân vật Tôn Ngộ Không, tôi luôn được các em nhỏ yêu thích, đến ôm thân thiện.

Tính đến nay, cửa hàng gạo 0 đồng của Trung Cang đã phát tặng hơn 9 tấn gạo cho người khó khăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều cô chú lớn tuổi cũng rất thích đến bắt tay, trò chuyện. Họ nói rằng những tiết mục hóa thân thành Tôn Ngộ Không của tôi khiến họ nhớ lại tuổi thơ đầy kỷ niệm.

Nhờ vậy, tôi có thêm kinh phí để góp phần, duy trì các hoạt động thiện nguyện của mình. Năm ngoái, cửa hàng gạo 0 đồng được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp triển khai cùng các xã trên địa bàn.

Do đó, mô hình này của tôi được lan tỏa hơn trong cộng đồng”.