Bên cạnh việc duy trì sách nói, thư viện còn thực hiện nhiều hoạt động như: Trao học bổng, dạy tin học cho sinh viên khiếm thị, tặng gậy dò đường, tổ chức giải cờ vua cũng như mở lớp học sử dụng điện thoại thông minh cho người khiếm thị,…