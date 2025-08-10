Từng bước thắp sáng tương lai cho người khiếm thị

Trong gần 30 năm hoạt động bền bỉ, Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù đã mang lại ánh sáng tri thức và niềm tin cho hàng ngàn người khiếm thị trên khắp cả nước với gần 2000 tựa sách, hơn 400.000 bản sách nói.