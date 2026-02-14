Mâm ngũ quả có ý nghĩa gì? Theo nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), các gia đình có thể tùy theo điều kiện, quan niệm của mình để bày mâm ngũ quả, vì tiêu chí quan trọng nhất là thành kính, thể hiện rõ đạo hiếu của mình. Nguồn gốc và ý nghĩa của mâm ngũ quả gắn với đạo hiếu, là lễ vật trang trọng nhất trong ngày lễ, ngày Tết. Theo truyền thống, các gia đình hái những loại quả thơm ngon từ vườn nhà để bày mâm ngũ quả. Ngũ quả có âm "ngũ" trùng với âm "ngũ" trong ngũ hành nên nhiều người đồng nhất với "ngũ hành" và đưa ra các tiêu chí về ngũ quả theo ngũ hành. Phổ biến là quan niệm: Ngũ quả là 5 loại quả có màu sắc khác nhau, tượng trưng cho ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ). Bên cạnh đó, "ngũ" còn tượng trưng những ước nguyện của gia chủ về một cuộc sống sung túc, viên mãn: phúc (may mắn); quý (giàu có, sang trọng), thọ (sống lâu), khang (khỏe mạnh), ninh (bình yên).

Mâm ngũ quả thường có những quả gì? Ở mỗi vùng, người dân lại có phong tục chọn các loại quả, bài trí mâm khác nhau tuỳ thuộc vào khí hậu, sản vật, quan niệm từng địa phương. Người miền Bắc thường chọn ngũ quả gắn với quan niệm về ngũ hành, rõ nhất là màu sắc: Màu xanh tượng trưng cho sự ổn định, bình an; Màu đỏ (màu cam) tượng trưng cho sự may mắn; Màu vàng tượng trưng cho phát tài phát lộc... Hoa quả phổ biến của miền Bắc là chuối, bưởi, phật thủ, cam/quýt, quất... Trong đó, chuối xanh - tượng trưng cho gia đình sum vầy, quây quần và sự chở che; phật thủ xanh - bàn tay phật che chở cho cả gia đình; bưởi vàng - cầu ước sự an khang, thịnh vượng... Miền Nam hoa trái phong phú hơn, nhưng tiêu biểu nhất là xoài, dừa, dứa (thơm, khóm), đu đủ, dưa... Người dân ở miền Trung bày mâm ngũ quả có phần đơn giản hơn, có lẽ do điều kiện thời tiết, khí hậu và thổ nhưỡng vùng này khó trồng được các loại quả đa dạng. Nguồn gốc và ý nghĩa của mâm ngũ quả gắn với đạo hiếu. Ảnh minh họa: Thu Huong Vu