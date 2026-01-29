Hạn Tam tai sẽ được tính theo nhóm tuổi Tam hợp, nghĩa là những người sinh năm con giáp Tam hợp sẽ có chung một hạn Tam tai. Đây là điều mà người xưa hay nói Tam hợp hóa Tam tai. Do đó, nếu hai vợ chồng thuộc Tam hợp thì khi gặp hạn Tam tai nên có những chuẩn bị tâm lý tốt nhất, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tam là ba, tai là tai họa, thế nên Tam tai có thể hiểu là tai họa 3 năm liên tiếp đối với một người. Vòng xoay Tam tai là 12 năm (theo 12 năm con giáp) và cứ 12 năm thì sẽ có 3 năm Tam tai diễn ra.

- Gây bất hòa với mọi người từ trong gia đình tới xã hội

4. Cách hóa giải hạn Tam tai

Về phương án hoá giải, ta vẫn nói, biết vận để nắm vận, biết hung để tránh hung, biết cát để đón cát (xu cát tị hung). Vậy nên, nếu bạn đã nắm được vận mệnh của mình trong năm tới, không gì bằng cách luôn chú tâm, chủ động đề phòng.

Đã chủ động rồi thì 3 con giáp trong 12 con giáp là Hợi, Mão, Mùi sẽ không phải lo lắng mà tự làm chủ cuộc chơi vận mệnh, khởi thuận vạn sự hưng.

- Lời ăn tiếng nói khiêm tốn, chân thành, không nói dài vì nói dài dễ nói dại. Chuyện thị phi bao đồng nhất định tránh. Khi nói chuyện, bạn phải lắng nghe nhiều hơn nói, nghe đầy đủ xong cần phản biện mới phản biện, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói.

- Chú ý vấn đề ăn uống nhậu nhẹt, hại người, hại sức khoẻ, rủi ro tai nạn, va chạm…

- Chuyện làm ăn hợp tác, nếu có thì nhất định phải rõ ràng tiền bạc, giấy tờ ký tá giấy trắng mực đen, "bút sa gà chết" nên phải đọc kỹ điều khoản, giấy tờ. Bạn cần cẩn trọng khi đối tác hay những người làm việc quanh mình có địa chi tuổi chính xung với mình như: Tỵ - Hợi, Mão - Dậu, Mùi - Sửu.

Càng cẩn thận hơn khi họ có thiên can xung phá bản chủ như: Tân phá Ất, Quý phá Đinh, Ất phá Kỷ, Đinh phá Tân, Kỷ phá Quý. Tra Thiên Can dựa theo tuổi có năm sinh âm lịch tận cùng là: 0 - Canh, 1 - Tân, 2 - Nhâm, 3 - Quý, 4 - Giáp, 5 - Ất, 6 - Bính, 7 - Đinh, 8 - Mậu, 9 - Kỷ.

- Chuyện gia đình, hôn nhân gia đạo, vợ chồng con cái đôi bên, lấy dĩ hoà làm đầu, sống chậm lại, quan tâm đến nhau hơn, yêu thương nhiều hơn. Dĩ hòa vi quý, hoà khí sinh tài. Gia hoà vạn sự hưng.

- Sức khỏe là vấn đề cần đặc biệt chú ý, bởi có sức khỏe là có tất cả. Mỗi người cần duy trì chế độ ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý, ngủ trước 23h và nên thức dậy sớm, tốt nhất là trước 6h30 để bảo vệ sức khỏe lâu dài.