Vương Miêu, quê tại thị trấn Cao Bình, huyện Kiến Thủy, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi lựa chọn cách trở về quê ăn Tết bằng việc đi bộ từ quận Tĩnh An, Thượng Hải. Quãng đường dài gần 1.400km cũng không khiến chàng trai nản lòng.

Anh bắt đầu hành trình từ ngày 1/1/2026 và về đến nhà vào sáng 5/2/2026, sau 36 ngày băng qua 5 tỉnh, thành gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy và Hồ Bắc, trang QQ đưa tin.

Anh Vương Miêu quyết định đi bộ về quê ăn Tết. Ảnh: QQ

Theo chia sẻ, quyết định đi bộ về quê của Vương Miêu bắt nguồn từ vấn đề sức khỏe. Do thời gian dài sinh hoạt, ăn uống không điều độ, anh thường xuyên bị viêm tụy, phải nhập viện điều trị. Các bác sĩ nhiều lần khuyên anh cần tăng cường vận động, thay đổi lối sống.

Trong một lần tình cờ xem được video chia sẻ hành trình đi bộ đường dài trên mạng xã hội, Vương Miêu nảy ra ý tưởng táo bạo, đi bộ về quê ăn Tết để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thử thách bản thân.

Sau khi xin nghỉ phép, Vương Miêu mang theo hành lý đơn giản rồi lên đường, đặt mục tiêu hoàn thành chuyến đi trong khoảng 40 ngày.

Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt hơn nhiều so với dự tính. Ngay ngày đầu tiên, việc đi bộ 32km đã khiến đôi chân anh đau nhức dữ dội. Những ngày sau đó, anh liên tục đối mặt với khó khăn như thiếu túi ngủ giữ ấm giữa mùa đông, pin sạc dự phòng cạn kiệt khiến nhiều lần mất liên lạc...

Trong suốt hành trình, Vương Miêu ghi lại cuộc sống mỗi ngày bằng các video ngắn đăng tải lên mạng xã hội. Không ngờ, hình ảnh chàng trai ít nói, nụ cười hiền lành và tinh thần kiên trì đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với hơn 164.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận động viên.

Không chỉ dừng lại trên không gian mạng, sự sẻ chia còn hiện diện ngay trên đường đi. Nhiều người dân đã chủ động mang đồ ăn, nước uống cho anh; có gia đình mời anh về nghỉ ngơi, tắm rửa; thậm chí có những tài xế xa lạ dừng xe ven đường chỉ để gửi tặng anh ít đồ ăn, kèm lời động viên.

Nhờ đó, từ khoảng ngày thứ 9, Vương Miêu dần thích nghi với cường độ đi bộ trung bình 40km mỗi ngày.

Khi biết tin con trai sắp về đến nơi, cha anh - ông Vương Khải Vĩ - cùng người thân đã đứng chờ trước nhà. Nhìn thấy dáng con gầy gò, đen sạm vì nắng gió, người cha không giấu nổi xúc động, chỉ lặp đi lặp lại câu nói: “Về được là tốt rồi”.

Nhờ sự kiên trì, bền bỉ cùng sự hỗ trợ của những người dân tốt bụng, Vương Miêu đã đoàn tụ với gia đình. Ảnh: QQ

Trong bữa cơm đoàn tụ, những món ăn quê nhà, đặc biệt là lạp xưởng do gia đình tự làm, trở thành phần thưởng giản dị nhưng ấm áp sau hành trình dài ngày.

Sau 36 ngày đi bộ, cân nặng của Vương Miêu giảm từ 92.5kg xuống còn 79kg, tức giảm 13,5kg. Quan trọng hơn, các chỉ số sức khỏe như huyết áp đã trở lại mức bình thường, làn da hồng hào hơn, các triệu chứng rối loạn tiêu hóa trước đó cũng biến mất.

Chỉ số sức khỏe của Vương Miêu đã tốt hơn trước sau khi đi bộ về quê ăn Tết. Ảnh: QQ

Chia sẻ khi về đến quê, Vương Miêu cho biết, anh cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc và tự hào khi đã hoàn thành điều mà bản thân từng nghĩ là không thể. Trong thời gian tới, anh dự định duy trì thói quen đi bộ, coi vận động là một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Không chỉ là chuyến đi về quê ăn Tết, hành trình gần 1.400km của Vương Miêu còn truyền cảm hứng cho nhiều người. Nhiều người dùng mạng cho biết, họ bắt đầu quan tâm hơn đến sức khỏe, thậm chí có người quyết định thử thách bản thân bằng việc đi bộ đường dài, sau khi theo dõi câu chuyện của anh.