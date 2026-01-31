1. Tại sao lại cúng Tam tai? Biết vận để nắm vận, biết hung để tránh hung, biết cát để đón cát (xu cát tị hung). Vậy nên, nếu đã nắm được vận mệnh của mình trong năm mới sẽ gặp hạn, thì không gì bằng chủ động đề phòng. Đây là phương pháp tham khảo hóa giải phần nào vận hạn của các tuổi rơi vào hạn Tam tai. Tuy nhiên, bạn phải sống thiện, làm nhiều điều hiếu nghĩa. Đó mới là yếu tố đóng vai trò quyết định một năm suôn sẻ, giảm trừ xui rủi.

2. Cúng Tam tai năm 2026 ngày nào đẹp? Ảnh: VietNamNet Năm 2026, những con giáp gặp hạn Tam tai là Hợi, Mão, Mùi. Khi cúng Tam tai, nên cúng vào ngày 20 âm lịch hằng tháng, người cúng nhìn về hướng Nam. Lễ vật gồm: bài vị thần Âm Mưu, bộ Tam Sên, 3 nén hương, trầu cau, tiền vàng, gạo muối, hoa quả. Lưu ý quan trọng: Người cúng cần tắm rửa sạch sẽ, thể hiện lòng thành kính; Lễ cúng nên thực hiện ngoài trời, trước sân nhà hoặc tại ngã ba đường.

3. Lễ vật cúng giải hạn Tam tai 2026 - Bài vị: 1 bài vị giấy màu vàng hoặc đỏ Gia chủ có thể viết bài vị theo mẫu của năm Bính Ngọ 2026 ra giấy hoặc có thể nhờ thầy làm lễ viết cho. Bài vị này được dán chắc lên một chiếc que gỗ và được cắm vào một cái ly, bên trong chứa gạo. Mặt có chữ được đặt đối diện với người cúng. Cái ly này đặt ở giữa bàn cúng hay phía trong cùng của bàn làm lễ. - Đồ lễ cúng Tam tai: Một bộ Tam sên gồm: 1 miếng thịt luộc, 1 con tôm luộc (hoặc tôm khô), 1 quả trứng vịt luộc. Đặt trên bàn lễ 1 gói gồm: Ít tóc rối hoặc chút tóc, chút móng tay, móng chân của người mắc hạn Tam tai năm 2026, gói lại với ít tiền lẻ. 3 nén hương, 3 ly rượu nhỏ, 3 đèn cầy nhỏ, 3 điếu thuốc, 3 miếng trầu cau, 3 xấp giấy tiền vàng bạc, 1 đĩa quả tươi, 1 bình hoa, 1 đĩa gạo muối, 2 bộ đồ thế (nam hoặc nữ).

4. Cách sắp xếp bàn cúng Tam tai Trên bàn làm lễ, bình hoa tươi sẽ được đặt ở bên phải; đĩa ngũ quả được đặt bên trái; phía trước đặt lư hương, tiếp đến là 3 cây đèn cầy, 3 ly rượu hoặc 3 ly trà; trong cùng là bài vị; phía dưới bài vị được cắm vào một ly gạo. Bề mặt bài vị có chữ sẽ quay về phía đối diện với người làm lễ cúng. Người cúng sắp đặt sao cho mặt của mình phải nhìn về hướng Nam để vái về hướng Nam. Tiếp đến là bộ Tam Sên được đặt ở giữa; trầu cau, 3 điếu thuốc, gạo muối cùng với giấy tiền vàng để ở xung quanh. Lễ cúng được bắt đầu vào tầm chiều tối: chuẩn bị từ lúc 18h - 19h, từ 19h10 - 20h50 là lên hương khởi lễ. Cúng tại sân rộng, sân thượng hoặc ngã ba, ngã tư đường gần nơi mình ở.