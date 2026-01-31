Biết vận để nắm vận, biết hung để tránh hung, biết cát để đón cát (xu cát tị hung). Vậy nên, nếu đã nắm được vận mệnh của mình trong năm mới sẽ gặp hạn, thì không gì bằng chủ động đề phòng.
Đây là phương pháp tham khảo hóa giải phần nào vận hạn của các tuổi rơi vào hạn Tam tai. Tuy nhiên, bạn phải sống thiện, làm nhiều điều hiếu nghĩa. Đó mới là yếu tố đóng vai trò quyết định một năm suôn sẻ, giảm trừ xui rủi.
Năm 2026, những con giáp gặp hạn Tam tai là Hợi, Mão, Mùi.
Khi cúng Tam tai, nên cúng vào ngày 20 âm lịch hằng tháng, người cúng nhìn về hướng Nam. Lễ vật gồm: bài vị thần Âm Mưu, bộ Tam Sên, 3 nén hương, trầu cau, tiền vàng, gạo muối, hoa quả.
Lưu ý quan trọng: Người cúng cần tắm rửa sạch sẽ, thể hiện lòng thành kính; Lễ cúng nên thực hiện ngoài trời, trước sân nhà hoặc tại ngã ba đường.
- Bài vị: 1 bài vị giấy màu vàng hoặc đỏ
Gia chủ có thể viết bài vị theo mẫu của năm Bính Ngọ 2026 ra giấy hoặc có thể nhờ thầy làm lễ viết cho. Bài vị này được dán chắc lên một chiếc que gỗ và được cắm vào một cái ly, bên trong chứa gạo. Mặt có chữ được đặt đối diện với người cúng. Cái ly này đặt ở giữa bàn cúng hay phía trong cùng của bàn làm lễ.
- Đồ lễ cúng Tam tai:
Một bộ Tam sên gồm: 1 miếng thịt luộc, 1 con tôm luộc (hoặc tôm khô), 1 quả trứng vịt luộc.
Đặt trên bàn lễ 1 gói gồm: Ít tóc rối hoặc chút tóc, chút móng tay, móng chân của người mắc hạn Tam tai năm 2026, gói lại với ít tiền lẻ.
3 nén hương, 3 ly rượu nhỏ, 3 đèn cầy nhỏ, 3 điếu thuốc, 3 miếng trầu cau, 3 xấp giấy tiền vàng bạc, 1 đĩa quả tươi, 1 bình hoa, 1 đĩa gạo muối, 2 bộ đồ thế (nam hoặc nữ).
Trên bàn làm lễ, bình hoa tươi sẽ được đặt ở bên phải; đĩa ngũ quả được đặt bên trái; phía trước đặt lư hương, tiếp đến là 3 cây đèn cầy, 3 ly rượu hoặc 3 ly trà; trong cùng là bài vị; phía dưới bài vị được cắm vào một ly gạo.
Bề mặt bài vị có chữ sẽ quay về phía đối diện với người làm lễ cúng. Người cúng sắp đặt sao cho mặt của mình phải nhìn về hướng Nam để vái về hướng Nam. Tiếp đến là bộ Tam Sên được đặt ở giữa; trầu cau, 3 điếu thuốc, gạo muối cùng với giấy tiền vàng để ở xung quanh.
Lễ cúng được bắt đầu vào tầm chiều tối: chuẩn bị từ lúc 18h - 19h, từ 19h10 - 20h50 là lên hương khởi lễ. Cúng tại sân rộng, sân thượng hoặc ngã ba, ngã tư đường gần nơi mình ở.
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
Con kính lạy Hoàng Thiên hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.
Nam mô Âm Mưu Đại Tướng Thiên Linh Tam Tai Thủy Ách Thần Quan hạ giáng chứng minh.
Hôm nay là ngày 20, tháng …, năm Bính Ngọ. Con tên là:.., tuổi:.., sinh niên (ví dụ: sinh niên 1995 Ất Hợi) .
Hiện cư ngụ tại:...
Nay con thành tâm thiết bày phẩm vật, kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Chúng con cầu xin cộng đồng chư vị linh thần, cầu xin Âm Mưu Đại Tướng, Thiên Linh Tam Tai Thủy Ách Thần Quan.
Nhất nguyện, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, tai qua nạn khỏi, phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch cát tường, vĩnh ly khổ ách.
Thứ nguyện, âm siêu dương thái, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm.
Phục duy cẩn cáo!
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)