Trong bối cảnh thị trường liên tục xuất hiện những ý tưởng và thông điệp mới, Masterise Homes lựa chọn con đường khác biệt: xây dựng một hệ tiêu chuẩn phát triển và vận hành nhất quán, đảm bảo chất lượng không gian sống được kiểm soát xuyên suốt, thay vì chạy theo những xu hướng ngắn hạn.

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ khi hơn 10 dự án mới được giới thiệu, nâng tổng số dự án mang thương hiệu Masterise Homes sau hơn một thập kỷ lên trên 30 dự án trải dài khắp Bắc - Trung - Nam. Danh mục sản phẩm được cấu trúc bài bản theo từng phân khúc và chân dung khách hàng, với Masteri Collection đại diện cho chuẩn mực sống đô thị hiện đại và Lumière Series hướng đến nhóm chủ nhân theo đuổi trải nghiệm sống có chiều sâu và dấu ấn cá nhân.

Cách phát triển theo từng dòng sản phẩm - dựa trên nhu cầu khác nhau của các nhóm khách hàng nhưng cùng vận hành trên một nền tảng tiêu chuẩn chất lượng thống nhất - cho thấy chiến lược dài hạn của Masterise Homes: vừa mở rộng độ phủ thị trường, vừa giữ vững chuẩn mực cốt lõi về trải nghiệm sống.

Với Lumière Series, thiết kế và trải nghiệm được tiếp cận như một hành trình nuôi dưỡng sự cân bằng thân - tâm - trí. Ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, tối ưu ánh sáng, thông khí tự nhiên, tích hợp mảng xanh và mặt nước, tạo nên nhịp sống chậm rãi, thư thái giữa đô thị. Mỗi chi tiết được chọn lọc có chủ đích, hướng đến trải nghiệm sống tinh tế, mang tính phục hồi và chăm sóc bản thân bền vững.

Trong khi đó, Masteri Collection phản ánh tinh thần sống đô thị năng động, nơi “hàng hiệu” được chuyển hóa thành những không gian khuyến khích kết nối và tương tác tự nhiên. Hệ tiện ích và không gian sinh hoạt chung theo chủ đề được tổ chức bài bản, tạo điều kiện hình thành cộng đồng văn minh, gắn kết đa thế hệ, đồng thời đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt - học tập - làm việc - giải trí trong bán kính 15 phút.

Song song với việc mở rộng danh mục dự án, năm 2025 cũng ghi nhận năng lực thực thi rõ nét của Masterise Homes thông qua các cột mốc triển khai cụ thể. The Centric (Hải Phòng) bước vào giai đoạn bàn giao không gian thương mại; Lumière Springbay (Hà Nội) và Masteri Grand View (TP.HCM) cất nóc đúng tiến độ. Tòa Sea thuộc Grand Marina Saigon chính thức vận hành, đánh dấu khu căn hộ đô thị mang thương hiệu JW Marriott đầu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương. The Rivus bàn giao những dinh thự Elie Saab đầu tiên tại châu Á, trong khi The Global City tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và tiện ích, từng bước định hình diện mạo một khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế. Những dấu mốc này làm rõ năng lực triển khai liền mạch và cam kết dài hạn của Masterise Homes.