Những căn nhà thế hệ mới đang mang đến một cuộc cách mạng về phong cách sống: sân thượng là vườn thượng uyển, ban công trở thành bể bơi trên cao, hay tầng hầm trở thành tầng trải nghiệm riêng tư. Trong 1 thập kỷ qua, giới siêu giàu liên tục phá bỏ những giới hạn cũ về khái niệm không gian và chuẩn sống.

Sau khi đã chi hàng triệu đô la để kéo dài tuổi thọ, đảo ngược quá trình lão hóa và lên kế hoạch cho những chuyến du hành không gian đặc biệt, xu hướng mới nhất của giới siêu giàu là có kế hoạch dự phòng dưới dạng những hầm riêng tư khổng lồ, xa hoa dưới lòng đất. Họ xây dựng những biệt thự pháo đài – nơi kết hợp giữa công nghệ hiện đại, tiện nghi xa hoa và cá nhân hóa cách tận hưởng cuộc sống trong những “bảo tàng cá nhân” một cách kín tiếng.

Douglass Rushkoff, một tác giả đã dành nhiều thời gian tiếp xúc với các tỷ phú, đã viết cuốn sách Survival of the Richest (Sinh tồn của người giàu nhất), cho hay người giàu ngày xưa có thể mua xe nhanh nhất, còn giờ thì là ai xây được ngôi nhà nghỉ dưỡng/ hầm độc đáo, ấn tượng tốt nhất. “Đó là thành quả của một cuộc đời thành công, là chiến thắng trong cuộc chơi.”, Douglass Rushkoff nói.

Ảnh: Vivos

Một hầm riêng tư có thể khác nhau về kích thước, độ xa hoa và các tiện nghi. Ở phân khúc cao cấp, hầm có thể có gara để xe cỡ lớn, phòng gym, phòng xông hơi và khu vực giải trí, phòng tranh, phòng trưng bày nghệ thuật, bể cá hay các tiện ích “đồ chơi” cần thiết để tận hưởng.

“Nhiều người tôi nói chuyện họ không gọi đó là hầm trú ẩn nữa mà đó là nhà nghỉ dưỡng, chỉ có điều là bên dưới lòng đất, là một mê cung được bảo vệ siêu chắc chắn cùng đầy đủ tiện nghi,” Rushkoff cho biết.

Đồng quan điểm, ông Al Corbi – Chủ tịch và nhà sáng lập công ty SAFE (Mỹ), chia sẻ: “Khách hàng giờ không chỉ muốn được an toàn, họ muốn được giải trí, tận hưởng trong chính ngôi nhà của mình”.

Corbi cho biết, các tầng hầm ngày nay không còn mang dáng dấp hầm trú ẩn khô khan mà trông chẳng khác gì khách sạn hạng sang. Nhiều chuyên gia nhận định “hiệu ứng Zuckerberg” cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này, sau khi xuất hiện thông tin nhà sáng lập Facebook đang xây một khu phức hợp khổng lồ ở Hawaii, gồm cả hầm cá nhân ngầm rộng 465m². Bill Gates cũng được cho là có hệ thống tương tự tại các dinh thự của mình.

Ảnh: Vivos

Những xu hướng tận hưởng ngày càng đa dạng, từ “bên trên tầng lầu” cho đến “bên dưới tầng hầm”

Nếu vài thập kỷ trước, mọi sự phô trương sẽ thường được trưng bày bằng các họa tiết bắt mắt, thậm chí dát vàng cầu kỳ để thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của công chúng. Thì trong 1 thập kỷ trở lại đây, giới giàu có kín tiếng lại đang khẳng định một phong cách sống có gu hơn, với khái niệm “tầng trải nghiệm riêng tư” (Private Expericence Floor) trong căn nhà. Không phô trương, họ theo đuổi vẻ đẹp ẩn giấu, dành cho riêng họ và những ai họ cho phép bước vào không gian này.

Tầng trải nghiệm thường được thiết kế theo tiêu chí tiên quyết là riêng tư, biệt lập, tránh mọi sự tò mò của công chúng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với giới minh tinh, chính khách hay các lãnh đạo cấp cao, nơi mà đời sống riêng tư luôn được quan tâm có chủ đích. Họ chọn không gian lý tưởng cho tầng trải nghiệm riêng tư thường được đặt ở tầng hầm, nhưng không phải những gian hầm kín, mà là thiết kế tinh ý để có được sự sang trọng tùy theo công năng lựa chọn của gia chủ.

Một hầm rượu sẽ được thiết kế khác với nhu cầu đưa bể bơi, khu sauna, ngâm khoáng xuống hầm, thậm chí một số gia chủ đưa yêu cầu đặc biệt về việc thiết kế hầm: riêng tư nhưng phải đón nắng và thông gió tự nhiên.

“Tầng hầm có thể mang đến chiều không gian thứ ba cho ngôi nhà, và thường là nơi thể hiện tinh thần đương đại, hướng đến các hoạt động thư giãn, giải trí và kết nối có chọn lọc”, Graham Harris, Giám đốc điều hành SHH, công ty kiến trúc và thiết kế nội thất tại London, nhận định.

Ảnh: SAFE

Nhiều gia đình giàu có, thuộc giới trung và thượng lưu ngày nay cũng mong muốn tìm đến một chỗ ở tiện nghi, có hầm là tầng trải nghiệm riêng tư chỉ dành riêng cho gia chủ. Ở đó thường được bố trí các không gian thực sự yêu thích như hầm rượu, phòng gia đình, phòng triển lãm cá nhân, tầng tiện ích.

Ngoài ra, trong giới kinh doanh, người có tầm ảnh hưởng thường có nhu cầu thiết kế không gian riêng tại nhà theo phong cách "speakeasy", nơi diễn ra những cuộc bàn bạc kín đáo tại nhà riêng, khi mà phòng khách là không đủ phù hợp cho một cuộc gặp trọng đại có tính bảo mật.

Những chiếc hầm này đang trở thành biểu tượng mới của bất động sản siêu cấp – nơi an toàn, quyền lực và hưởng thụ hòa làm một. Ở đó gia chủ được sống là chính bản thân mình, không phải là phiên bản ngoài xã hội.

(theo CNN, sciencefocus, indulge.global)