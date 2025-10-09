16 giờ sinh tử ở 'vùng tử thần': Kỳ tích trên đỉnh Everest của nhân loại

Vượt qua “vùng tử thần” ở độ cao hơn 8.000m, nơi lượng oxy chỉ bằng 1/3 so với mặt đất, vận động viên mạo hiểm người Ba Lan Andrzej Bargiel đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử leo lên và trượt tuyết xuống đỉnh Everest mà không dùng oxy bổ sung.