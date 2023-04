Chỉ một thoáng nhìn qua vào quá khứ của nhân loại là đủ để bất cứ ai trong chúng ta phải cảm thấy may mắn được sống trong thực tại và lấy làm tiếc không được sống trong tương lai.

Thật vậy, lịch sử nhân loại về cơ bản luôn dịch chuyển theo hướng tích cực, tốt đẹp hơn. Song đó không phải là một dòng chảy không thể bị đảo ngược. Trái lại, nó mong manh hơn chúng ta thấy qua bề ngoài. Điều này sẽ thấy rõ hơn nếu chúng ta dụng tâm bỏ thời gian nhìn kỹ thật gần vào mặt trái đầy bất ổn của thế giới. Như Tim Marshall, tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Những tù nhân của địa lý”, đã làm để viết ra “Chia rẽ: Tại sao chúng ta đang sống trong thời đại của những bức tường” (Divided: Why we’re living in an age of walls).