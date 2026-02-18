Dưới đây là mẫu bài phát biểu cho ngày họp lớp đầu năm 2026:

Kính thưa thầy cô,

Thưa các bạn,

Hôm nay, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân năm mới, chúng ta có dịp ngồi đây, cùng nhau nhìn lại một chặng đường đã qua và chia sẻ những câu chuyện của hiện tại.

Em biết, để có mặt trong buổi họp lớp hôm nay, mọi người đã phải tranh thủ sắp xếp công việc, thu xếp chuyện gia đình, có những người còn phải đi rất xa. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ thấy buổi họp lớp này có ý nghĩa thế nào.

Trước hết, cho phép em thay mặt các bạn trong lớp gửi tới thầy cô lời chúc năm mới nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui. Em cũng xin chúc tất cả các bạn và gia đình một năm 2026 thành công, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tích cực.

Họp lớp là quãng thời gian nhìn lại những khoảnh khắc đã qua. (Ảnh minh họa: L.T)

Thưa thầy cô và các bạn, mỗi lần họp lớp là một lần ký ức ùa về. Chúng ta từng ngồi cạnh nhau trong những giờ học dài, từng lo lắng trước mỗi kỳ thi, từng vui mừng khi đạt điểm cao và cả những lần bị nhắc nhở vì nghịch ngợm. Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ nhưng có lẽ không bao giờ làm phai nhạt tình bạn và những kỷ niệm dưới mái trường.

Năm 2026 đánh dấu thêm nhiều cột mốc trưởng thành của mỗi người. Có người đã vững vàng trong sự nghiệp, có người đang nỗ lực từng ngày để xây dựng tương lai, có người bắt đầu trở thành cha mẹ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng như chúng ta từng nghĩ. Nhưng có lẽ chính những va vấp đó lại khiến chúng ta trưởng thành hơn.

Gặp lại nhau dịp đầu năm, điều đáng quý nhất không phải ai thành công hơn ai mà là chúng ta vẫn còn giữ được sự quan tâm và trân trọng dành cho nhau. Hôm nay, được gặp lại thầy cô và các bạn, chúng ta không chỉ gặp lại nhau của hiện tại mà còn gặp lại chính mình của những năm tháng tuổi trẻ.

Thay mặt lớp, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô, những người đã luôn kiên nhẫn, tận tâm và bao dung với chúng em. Khi còn đi học, có thể chúng em chưa hiểu hết những lo lắng, sự nghiêm khắc của thầy cô. Nhưng càng lớn, chúng em càng nhận ra đó là những lời khuyên quý giá giúp chúng em bước tiếp trên con đường riêng của mình.

Các bạn thân mến, cuộc sống phía trước vẫn còn rất dài. Mỗi người một hướng đi, nhịp sống khác nhau nhưng mong rằng chúng ta sẽ luôn giữ được sợi dây gắn kết này. Hãy coi những buổi họp lớp là nơi ta được trở về là chính mình.

Bước sang năm mới 2026, em mong cho tất cả chúng ta dồi dào sức khỏe, luôn bình an và vững vàng bước tiếp con đường của mình. Hy vọng rằng những buổi gặp như hôm nay không chỉ là kỷ niệm đầu năm mà sẽ được duy trì trong nhiều năm nữa.

Một lần nữa, xin kính chúc thầy cô năm mới mạnh khỏe, an vui. Chúc các bạn và gia đình một năm 2026 nhiều may mắn, thuận lợi và hạnh phúc. Chúc cho tình bạn của chúng ta luôn bền chặt, gắn bó.

Xin cảm ơn mọi người.