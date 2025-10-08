Mẫu nhà mới chi phí rẻ cứu mạng người dân trong bão lũ

PAKISTAN - Sau những trận lũ lịch sử cướp đi hàng nghìn sinh mạng, một sáng kiến ở tỉnh Sindh đang mang lại hy vọng mới: Những ngôi nhà làm từ vật liệu thiên nhiên, có thể cứu sống hàng nghìn người khi nước lũ tràn về.