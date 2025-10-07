Hà Nội ngập sâu do bão Matmo, nhiều hộ dân tất bật tát nước chống ngập

Ảnh hưởng của bão Matmo khiến Hà Nội hứng chịu mưa lớn kéo dài suốt đêm qua và sáng nay. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều khu dân cư và tuyến phố trên địa bàn Thủ đô rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng.