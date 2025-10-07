Mưa trút nước xuyên đêm, hàng loạt tuyến phố Hà Nội lại ngập úng

Mưa lớn từ đêm tới sáng do ảnh hưởng của cơn bão số 11 khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội lại ngập trong biển nước.