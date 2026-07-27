Máy bay trượt khỏi đường băng, hành khách ôm hành lý rời máy bay giữa cánh đồng

NIGERIA – Một chiếc máy bay Embraer E170 của hãng hàng không Enugu Air đã trượt khỏi đường băng và dừng lại trên một cánh đồng sau khi hạ cánh xuống sân bay Benin, bang Edo.