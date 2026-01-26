Phường Bình Khê là vùng trồng hoa, cây cảnh chủ lực ở miền Tây Quảng Ninh, với diện tích khoảng 250ha. Những ngày này, các vườn hoa tại đây đang rực rỡ sắc màu và nhộn nhịp người mua, bán.

Bên cạnh các loại hoa, cây cảnh truyền thống như đào, mai, quất, người dân Bình Khê còn đẩy mạnh đầu tư các dòng hoa lấy bông như cúc, ly, dơn, đồng thời đưa nhiều giống mới vào sản xuất.

Bà con trồng hoa cho biết, cách đây hơn một tháng, đã có hoa cúc bán ra thị trường, thương lái đến tận vườn để chọn mua. Do thời tiết thuận lợi, năm nay các giống hoa đều đạt năng suất cao, cho bông đều, đẹp, ít bị loại bỏ.

Hoa cúc được trồng nhiều tại vựa hoa Quảng Ninh do giá bán ổn định, đầu ra thuận lợi. Ảnh: Phạm Công

Nông dân mỏi tay nhổ hoa bán cho thương lái vì nhu cầu mua tăng cao. Ảnh: Phạm Công

Cũng vì chất lượng hoa, cây cảnh tốt hơn mọi năm nên các thương lái ở nhiều nơi đã chốt mua luôn cả vườn, chờ ngày tới thu hoạch.

"Thu nhập từ hoa dơn khoảng 10 triệu đồng/sào, còn hoa cúc khoảng 20 triệu đồng/sào. Năm nay gia đình tôi bán các loại hoa từ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ tới tận lễ Thanh minh", bà Lê Hồng nói.

Nhận thấy những năm trước cung không đủ cầu, gia đình ông Lê Thế Hiếu đã lựa chọn trồng toàn bộ hoa dơn tại 18 sào ruộng để tăng thu nhập dịp Tết.

Ông Hiếu nhận xét, từ lúc trồng dơn đến khi ra hoa là khoảng 85 ngày, ít khi sai lệch. Vì thế, người trồng hoa rất dễ điều chỉnh, kích thích hay ủ để hoa nở đúng vào dịp Tết. Dự kiến đến Tết Nguyên đán 2026, gia đình ông sẽ thu được vài trăm triệu đồng.

Lan là loại hoa cao cấp, được nhiều người dân địa phương lựa chọn trồng. Ảnh: Phạm Công

Dù chưa đến Tết Nguyên đán nhưng đã có nhiều khách đến xem và đặt trước. Ảnh: Phạm Công

Với nghề trồng hoa truyền thống, thu nhập bình quân của người dân ở Bình Khê đạt 150-200 triệu đồng/ha/vụ. Đối với cây cảnh và hoa cao cấp như lan, thu nhập có thể lên tới trên 500 triệu đồng/ha/vụ.

Ngoài ra, nhiều hộ dân tại phường Bình Khê cũng chọn trồng đào, quất cảnh để đa dạng sản phẩm. Quất cảnh năm nay cây to, sai quả với những chùm lớn, ít sâu bệnh nên chi phí người dân bỏ ra cũng ít hơn so với mọi năm.

Theo Phòng Kinh tế và hạ tầng, đô thị phường Bình Khê, nông dân trên địa bàn có chuyên môn sâu trong thâm canh trồng hoa và cây cảnh. Hằng năm, cứ vào dịp chuẩn bị Tết ở đây rất sôi động, thương lái và người dân ở nhiều nơi đổ về tham quan, mua bán tấp nập.

Các khu trồng quất cảnh đã đủ điều kiện bán với cây to, quả mọng. Ảnh: Phạm Công

Để nâng cao chất lượng vùng trồng hoa và đổi mới những giống hoa chất lượng, Phòng Kinh tế và hạ tầng, đô thị phường đang phối hợp với Viện Rau quả Trung ương đưa giống hoa dơn mới là Việt Hà và F02 vào sản xuất tại các vùng trồng hoa trên địa bàn.

Các giống này đặc biệt phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu ở Bình Khê và cho ra sản phẩm chất lượng, được thị trường ủng hộ trong vòng 2 năm nay và thương lái về đặt hàng các nhà vườn từ rất sớm.