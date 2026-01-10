Làng hoa Kim Dinh được xem là “thủ phủ” hoa của Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay thuộc phường Long Hương, TPHCM. Nơi đây hiện có hàng trăm hộ dân trồng hoa, chủ yếu tận dụng diện tích vườn nhà, hình thành vùng sản xuất hoa tập trung lớn của khu vực.

Năm nay, bên cạnh kỳ vọng sức mua ổn định, nhiều chủ vườn vẫn không khỏi lo lắng về chi phí vận chuyển tăng cao trong khi giá hoa được dự báo khó tăng mạnh.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, thời điểm này, hầu hết các nhà vườn tại Kim Dinh đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Các hộ dân địa phương trồng chủ yếu là hoa cúc, trong đó cúc đại đóa được xem là sản phẩm chủ lực nhờ mẫu mã đẹp, thời gian trưng bày dài và được thị trường ưa chuộng.

Dọc hai bên đường Trịnh Đình Thảo, những vườn cúc xanh mướt trải dài, các chậu hoa được xếp ngay ngắn. Chủ vườn cùng nhân công tất bật tỉa nụ, tưới nước để hoa nở đúng thời điểm.

Bà Vũ Thị Ái (đứng giữa trong ảnh), chủ một vườn hoa tại Kim Dinh cho biết, vụ hoa Tết năm nay, gia đình bà trồng trên diện tích hơn 6.000m2, chủ yếu là cúc đại đóa với khoảng 2.000 chậu, cùng với một số loại khác như: mâm xôi, mai cam, vạn thọ, cali.

Theo bà Ái, hoa được xuống giống từ tháng 7 âm lịch, sau khoảng 5 tháng chăm sóc sẽ cho thu hoạch đúng dịp Tết. Hiện vườn hoa bước vào giai đoạn quan trọng nhất là nhặt và tỉa nụ, mỗi ngày phải thuê khoảng 30 nhân công liên tục trong 10 ngày để đảm bảo hoa nở đồng loạt, đúng thời điểm.

Về đầu ra, bà Ái cho biết khoảng 70% lượng hoa đã được khách hàng đặt cọc trước, chủ yếu là thương lái và các mối quen. Ngoài phục vụ thị trường trong địa phương, hoa còn được phân phối đến nhiều tỉnh lân cận.

“Thời tiết năm nay khá thuận lợi cho cây hoa phát triển, tuy nhiên dự báo chi phí vận chuyển tăng cao so với mọi năm, trong khi giá hoa Tết không tăng nhiều, khiến lợi nhuận của người trồng hoa có nguy cơ bị thu hẹp", bà Ái lo ngại.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Tấn Vinh, chủ vườn trồng hơn 3.000 chậu cúc đại đóa và cúc pha lê, cũng đang cùng nhân công tất bật chăm sóc hoa cho vụ Tết. Theo ông Vinh, để hoa đạt chất lượng cao, bông to, thân mập, người trồng phải chú trọng chăm sóc ngay từ tháng đầu tiên xuống giống, qua đó nâng giá trị thương phẩm.

Ông Vinh cho biết, với hoa cúc, nhà vườn phải thường xuyên tỉa nhánh phụ, loại bỏ các nụ con mọc quanh thân, chỉ giữ lại nụ lớn trên thân chính nhằm tập trung dinh dưỡng. Riêng cúc chùm, cần tỉa bớt các cành nhỏ, cành mọc sát gốc và ngắt nụ chính để các nụ bên phát triển đồng đều, giúp chậu hoa đạt chuẩn thị trường.

Không chỉ mang lại thu nhập cho các chủ vườn, nghề trồng hoa tại Kim Dinh còn tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương. Vào cao điểm, các nhà vườn thuê nhân công cắt tỉa, loại bỏ nụ không đạt, cột dây tạo dáng cho cây, tưới nước… với mức tiền công vài trăm nghìn đồng mỗi ngày. Nhiều lao động cho biết, nguồn thu này giúp họ trang trải chi tiêu và chuẩn bị tốt hơn cho dịp Tết.

Theo thống kê sơ bộ của Hội Nông dân phường Long Hương, vụ hoa Tết năm nay, toàn phường có hơn 120 hộ xuống giống với tổng diện tích canh tác khoảng 22ha. Sau một năm nhiều biến động, người trồng hoa Kim Dinh kỳ vọng thị trường Tết khởi sắc, sức mua ổn định để bù đắp chi phí đầu vào tăng cao, qua đó cải thiện thu nhập.