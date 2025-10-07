Muôn kiểu sáng tạo vượt điểm ngập sâu của người dân Hà Nội

Mưa xối xả trong đêm khiến sáng nay (7/10), nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập nặng, khiến người dân phải tìm cách di chuyển xe cộ và đảm bảo an toàn cho bản thân khi qua các điểm ngập sâu.