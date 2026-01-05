Trong hoạt động xây dựng nông thôn mới, công tác truyền thông và kiểm tra, giám sát được chính quyền xã Quảng Đức chú trọng nhằm bảo đảm các dự án, công trình nông thôn mới triển khai công khai, minh bạch, đúng quy định và đảm bảo tiến độ.

Quảng Đức là xã biên giới của tỉnh Quảng Ninh, có vị trí quan trọng cả về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế đối ngoại. Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, hạ tầng thiếu đồng bộ, đời sống nhân dân chưa cao, đến nay, Quảng Đức đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội.

Để đưa xã Quảng Đức, vốn là xã biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhanh chóng thoát khỏi diện đặc biệt khó khan, Đảng bộ và chính quyền xã đã triển khai những giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm. Những năm qua, việc quán triệt, triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển vùng biên giới, miền núi đã tạo bước ngoặt quan trọng cho Quảng Đức. Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai quyết liệt, sát thực tiễn.