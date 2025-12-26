Từ thực tế và tiềm năng của tỉnh, cùng định hướng phát triển xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển bền vững các điểm du lịch nông thôn, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện Đề án Phát triển du lịch cộng đồng bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có trọng tâm, trọng điểm, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, xây dựng nông thôn mới.