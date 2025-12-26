Du lịch nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững

Phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp trọng tâm tỉnh Quảng Ninh tập trung thực hiện nhằm khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đa dạng, từ đó hình thành điểm đến hấp dẫn, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng NTM.