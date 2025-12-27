Sáng 18/12/2025, UBND xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Thẩm định kết quả xây dựng thôn Phúc Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025.

Nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp 358 triệu đồng và 150 ngày công lao động để chỉnh trang cảnh quan.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, thôn Phúc Lộc tập trung huy động hiệu quả nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó đạt nhiều chỉ tiêu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ; 100% tuyến đường trục thôn được cứng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, sinh hoạt và phát triển kinh tế của nhân dân.

Nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp 358 triệu đồng và 150 ngày công lao động để chỉnh trang cảnh quan, xây dựng môi trường sống sáng – xanh – sạch – đẹp. Công tác chỉnh trang được triển khai mạnh mẽ với 5.357m² tường rào quét vôi ve, 116m² tranh bích họa, trồng bổ sung 300m tuyến đường cây mắt ngọc, tạo điểm nhấn cảnh quan nông thôn kiểu mẫu.

Điều đáng nói là kinh tế – xã hội của thôn tiếp tục phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 83,26 triệu đồng/người/năm.

100% hộ dân có nhà ở đạt chuẩn; nhà văn hóa, sân thể thao được đầu tư, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Trên địa bàn không còn hộ nghèo, cận nghèo đa chiều; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,2%, trong đó 35,5% có bằng cấp, chứng chỉ.

Các tiêu chí về giáo dục, y tế đạt chuẩn; 98,1% người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong phát triển sản xuất, thôn Phúc Lộc duy trì hiệu quả mô hình liên kết sản xuất lúa Bắc Thơm thông qua hợp đồng với Công ty TNHH giống vật tư nông nghiệp Hoằng Thắng, góp phần nâng cao năng suất, ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Kinh tế vườn hộ được quan tâm phát triển, các vườn tạp được chỉnh trang khoa học, mang lại giá trị 31 triệu đồng/500m². Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, chỉnh trang khuôn viên nhà ở được triển khai đồng bộ, phát huy rõ vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Hội đồng thẩm định đã thống nhất đánh giá thôn Phúc Lộc cơ bản hoàn thành đầy đủ các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định và đề nghị UBND xã Hoằng Hóa xem xét, công nhận đạt chuẩn năm 2025. Đồng thời, đề nghị thôn tiếp tục chú trọng chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, duy trì nền nếp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất Nhà văn hóa thôn, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao tỷ lệ tham gia hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử... bảo đảm tính bền vững của các tiêu chí trong thời gian tới.