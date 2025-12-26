Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước,tạo được động lực mạnh mẽ, tập hợp được sự đoàn kết của mọi tầng lớp Nhân dân, huy động được sức mạnh về tinh thần và vật chất nhằm xây dựng khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh biên giới Lai Châu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lộ trình, đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể. Với sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã và thôn bản, đồng thời tranh thủ nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn mới đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.